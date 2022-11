Fossano, video-esercizi per i malati di Parkinson

In occasione della Giornata Nazionale della Malattia di Parkinson indetta da LIMPE-DISMOV, si è svolto sabato 26 novembre presso la Sala Barbero del Castello degli Acaja di Fossano un incontro per la popolazione sull’importanza dell’attività fisica in questa patologia. Alla presenza dell’assessore Donatella Rattalino, la neurologa Mara Rosso, responsabile dell’Ambulatorio dei Disturbi del Movimento dell’Ospedale SS Annunziata di Savigliano, ha presentato l’iniziativa "Parkinson non stop", realizzata grazie alla donazione della Famiglia Aiassa in ricordo del Signor Domenico, in collaborazione con Animazione Motoria Sorriso onlus che ha animato l’evento. "Svolgere regolarmente esercizi per mantenere una corretta articolarità e sviluppare coordinazione nei movimenti è fondamentale per mantenere il più a lungo possibile l’autonomia motoria - ha sottolineato la dottoressa Rosso -. Grazie alla generosità della Famiglia Aiassa e alla disponibilità e all’entusiasmo di Animazione Motoria Sorriso Onlus, abbiamo realizzato una serie di brevi video-esercizi, adatti a pazienti in qualunque fase di malattia, facilmente ripetibili a domicilio con l’aiuto di un familiare”.

I video-esercizi, specificatamente ideati per i diversi stadi motori di malattia, saranno fruibili gratuitamente da tutti i pazienti afferenti all’Ambulatorio Disturbi del Movimento di Savigliano.