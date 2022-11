"Io ci metto la faccia": gli chef della Granda in campo contro la violenza sulle donne

Anche quest’anno l’Associazione MONDODìDONNA ha proposto una nuova campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica per contrastare la violenza sulle donne.

L'iniziativa, denominata "Io ci metto la faccia", quest'anno quest'anno propone ritratti di 19 soggetti appartenenti all’Associazione Cuochi Cuneo - Provincia Granda con lo slogan: “Non alimentiamo la violenza”.

Le immagini della campagna quest’anno saranno raccolte in un unico manifesto di dimensioni 6x3 metri che è stato affisso in via Cornice a Mondovì e in corso Nizza a Cuneo. La campagna proseguirà a gennaio 2023 con l’affissione del medesimo manifesto in un altro spazio pubblicitario in Mondovì.