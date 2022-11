A Mondovì le celebrazioni per la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri

Si sono tenute ieri, domenica 27 novembre, le celebrazioni per la “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei Carabinieri, con una messa officiata da don Pietro Gasco presso la chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria di Mondovì.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Comandante della Compagnia Carabinieri di Mondovì, il tenente colonnello Ambrosino Tala, del sindaco Luca Robaldo e del consigliere regionale Paolo Bongioanni.

Hanno inoltre preso parte alla funzione i comandanti delle Stazioni Carabinieri Territoriali e Forestali, una rappresentanza del Centro Addestramento Carabinieri Forestale di Ceva, i Carabinieri in congedo dell’Associazione Nazionale e i rappresentanti delle altre associazioni d’Arma e del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, oltre che delle vedove e degli orfani dei Carabinieri caduti in servizio.

Particolare emozione ha suscitato l'inno alla Virgo Fidelis intonato dalla cantante Barbara Uhl, socia della Sezione A.N.C. di Ceva, a cui si sono uniti in corso tutti i presenti.

Nell'intervento, tenuto al termine della funzione religiosa, il tenente colonnello Ambrosino Tala ha ringraziato i presenti e ricordato come la scelta della Madonna Virgo Fidelis come celeste Patrona dell’Arma sia ispirata alla fedeltà che, propria di ogni soldato che serve la Patria, è caratteristica dell’Arma dei Carabinieri, che ha per motto “Nei secoli fedele”.

Ha quindi rivolto un commosso pensiero alla “Giornata dell’Orfano”, quale momento per non dimenticare il sacrificio dei tanti Carabinieri caduti in servizio e il dolore delle loro famiglie, e commemorato l’81° anniversario della Battaglia di Culqualber, in Africa Orientale, per la quale alla bandiera dell’Arma fu conferita la seconda Medaglia d’Oro al Valore Militare.