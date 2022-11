La biblioteca dell'IBMP di Saluzzo si aggiudica per la sesta volta lo stanziamento per la catalogazione del fondo specialistico musicologico "Alberto Basso"

Attraverso la presentazione del progetto “Progetto di ricognizione, riordino e inventariazione in SBN del fondo specialistico musicologico “Alberto Basso”, che prevede la partecipazione economica congiunta della Regione Piemonte e del Comune di Saluzzo, la Biblioteca dell’IBMP ha vinto per la sesta volta (anno 2021) lo stanziamento di un fondo per la catalogazione del patrimonio librario. Il finanziamento approvato e stanziato dalla Regione Piemonte ha permesso il trattamento fisico e l’inventariazione in SBN delle sezioni di filosofia-cultura varia e religione e il completamento della sezione dedicata a Saluzzo e al saluzzese.

Il cofinanziamento del Comune di Saluzzo è stato invece dedicato alla catalogazione della sezione dedicata al Teatro Regio: in particolare sono stati catturati, localizzati o creati in SBN 300 titoli riguardanti gli annali a partire da Il Regio 1973, i libretti dalla Stagione d’Opera 1998-1999 in poi e una buona parte de La Scuola all’Opera, cominciando dal progetto 1992.

STORICO PROGETTI ANNI PRECEDENTI

La Biblioteca dell'Istituto ha avviato nell’autunno 2015 la catalogazione del suo posseduto in SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale). Poiché più della metà del suo patrimonio bibliografico è gestito dall’IBMP ma donato al Comune di Saluzzo dal fondatore della Biblioteca, il musicologo Alberto Basso, la catalogazione avviene attraverso il codice della Biblioteca Civica di Saluzzo. Gli utenti possono in questo modo ricercare e localizzare attraverso l’opac regionale “Librinlinea” e l’opac nazionale “SBN” tutto il posseduto, riconoscendola all’interno del patrimonio comunale contrassegnata dalla dicitura “Fondo Alberto Basso”.

L’inventariazione in SBN ha finora interessato circa 8700 notizie appartenenti ai settori di: dizionari, enciclopedie e repertori, collane particolari, storia della musica, etnomusicologia, cataloghi, estetica musicale, teoria della musica e trattatistica, musica sacra, organologia, danza e balletto, iconografia, atti di convegni, Festschriften, monografie sui principali compositori, monografie su altri compositori, storia generale, storia delle letterature, Torino, cultura e civiltà piemontese e cuneese, sezione Bach-monografie (una parte), collezioni di letteratura, arte figurativa, massoneria.