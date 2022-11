“Supermago”: in arrivo all’Iris di Dronero la magia di Ale Bellotto

L’emozione della musica dal vivo ed il sorprendente mistero dell’illusione insieme, per uno spettacolo imperdibile.

Per la rassegna magica Sim Sala Blink organizzata da Blink Circolo Magico, 17 dicembre, alle ore 21, andrà in scena al teatro Iris di Dronero lo spettacolo “Supermago”, con Ale Bellotto e Roberta Raschellà.

L'arte di Ale Bellotto è apparsa più volte sui principali canali TV nazionali e non. Nel 2021, insieme all'attrice Giulia Musso, Bellotto è stato addirittura nel cast dell'ottava stagione di "PENN&TELLER: Fool Us!", il programma televisivo dedicato alla magia più famoso del mondo.

Frutto della sua mente creativa è “Supermago”: un One Man Show inaspettato, brillante e magico. Il protagonista affronterà un percorso che lo condurrà alla scoperta della parte più magica dell'essere umano. Un mix tra illusione e musica, con il pubblico che potrà entrare in contatto con le idee ed il pensiero del mago, lasciandosi trasportare dalle melodie e dai suoni creati dal vivo dalle mani della nota e stimata musicista Roberta Raschellà.

Chitarra, grinta e voce straordinaria. Con il suo progetto solista “Roberta Raschellà Project” nel 2011 Roberta Raschellà è stata la prima chitarrista donna in Italia a prendere parte a “GuitarDay V” di Aosta. Dal 2008 è docente presso all’Accademia Lizard, dal 2013 è direttrice delle sedi Lizard di Varese e Gallarate e dal 2015 è docente alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi. Nel 2016 ha inoltre fondato, insieme ad Alex Gasparotto, la Delay House Of Art, centro di formazione artistica a Gallarate.



“Siamo davvero felici di ritrovare Ale Bellotto” - commenta Giorgio Barbero, presidente di Blink Circolo Magico - “Lo scorso anno, sempre all’Iris, aveva aperto lo spettacolo dell’esilarante Massimo Contati, mostrando al pubblico un assaggio della sua bravura. Quest’anno, invece, è qui con uno spettacolo tutto suo, accompagnato dalla voce straordinaria di Roberta Raschellà. Uno show per adulti e bambini, divertente, coinvolgente e sorprendente! Imperdibile occasione per scambiarci in modo originale gli auguri di un buon Natale.”