Ethereum vs Polygon? La Scelta Giusta è Metacade

Ethereum o Polygon è stata la domanda sulla bocca di molti investitori nell'ultimo anno, mentre il mercato rialzista continuava ad andare avanti. Mentre Ethereum (ETH) è stata fin dalla sua fondazione la blockchain di riferimento per i progetti di finanza decentralizzata e i rilasci di NFT, Polygon (MATIC) ha iniziato a diventare un competitor per la quotazione di NFT senza commissioni su Open Sea. C'è stato un momento in cui Polygon avrebbe potuto raggiungere Ethereum, ma ora se gli investitori sono alla ricerca di guadagni elevati, è probabile che nessuno di questi due scenari si realizzerà nel breve termine. Entra in scena Metacade.

Che Cos'è Metacade?

Metacade è un nuovo progetto attualmente impegnato nel presale del suo token di utilità MCADE. Il progetto sta cercando di inserirsi nel settore in espansione del gaming play-to-earn. Entrambi questi settori sembrano voler rivoluzionare il mondo delle criptovalute e Metacade spera di farlo sviluppando qualcosa di veramente unico e sensazionale. La piattaforma vuole essere l'hub definitivo dove sviluppatori e giocatori possono incontrarsi e collaborare per creare un ecosistema completo nel settore del gaming.

In questa fase, l'obiettivo principale del progetto è far crescere la base di utenti e creare il primo metaverso arcade al mondo gestito dalla community. Metacade cerca di offrire un valore unico a sviluppatori, giocatori e investitori in tutti i livelli del settore del gaming. Gli utenti possono guadagnare ricompense e sostenere il progetto con lo staking di MCADE. Gli sviluppatori possono ottenere sovvenzioni per la creazione di nuovi giochi e i giocatori possono testarli e recensirli creando così un ciclo ben definito e sostenibile.

Piuttosto che investire in un singolo progetto o gioco, che potrebbe essere un successo o un fallimento, Metacade ha il vantaggio di essere la piattaforma dove sviluppare diversi progetti, una diversificazione che consente di poter gestire al meglio i rischi. È come investire in Disney o Netflix, piuttosto che in un singolo film. Oppure investire in Sony, piuttosto che in un singolo gioco.

La Fusione di Ethereum Non Cambia il Presente

Ethereum ha recentemente completato il tanto atteso passaggio da un'architettura blockchain Proof-of-Stake (PoS) ad una di Proof-of-Work (PoW). Il cosiddetto aggiornamento Merge era in preparazione da anni e molti investitori speravano che potesse innescare un rialzo del prezzo della valuta. Questo cambiamento al PoS l’ha semplicemente resa più efficiente del 99,95% dal punto di vista energetico. Si tratta di un passo nella giusta direzione, ma non è previsto un grande aumento del prezzo di ETH nel breve termine.

Polygon Ha Perso l'Occasione di Mettersi In Pari

L'anno scorso Polygon stava iniziando a diventare una delle 5 migliori monete, dopo essere diventata un’opzione popolare per gli acquisti di NFT su OpenSea. In realtà, il massimo del valore di mercato del progetto è stato di 20 miliardi di dollari, un valore che non si avvicina neanche lontanamente ai 500 miliardi di dollari raggiunti da ETH al suo massimo. Uno dei grandi svantaggi di Polygon è una circolazione di monete molto più ampia, 8,5 miliardi, rispetto ai 122 milioni di Ethereum. Polygon ha perso l'opportunità di farsi un nome nel mercato rialzista e le previsioni a breve termine non suggeriscono un grande cambiamento in arrivo.

Perché dovresti investire in Metacade?

Metacade offre una piattaforma rivoluzionaria che servirà due dei settori cripto più interessanti dei prossimi anni: Play-to-earn e metaverso. Il progetto sta anche unendo il tema del play-to-earn con il create-to-earn, ovvero la possibilità per gli sviluppatori di trarre profitto dal proprio impegno. Le funzioni che una sala giochi P2E nei mondi virtuali deve sicuramente supportare sono NFT ed elementi DeFi in modo tale da avere una piattaforma Game-Fi completa.

Ethereum e Polygon si concentrano sulla fornitura di servizi ad altri progetti e sull'hosting di contratti intelligenti e applicazioni decentralizzate. Il sogno di utilizzare questi strumenti come opzione di pagamento è svanito e, anche se alla fine attireranno investitori e sviluppatori, la profittabilità arriverà lentamente. Il P2E e il metaverso porteranno in futuro un'enorme base di utenti giornalieri e la sala giochi di Metacade sarà il luogo di ritrovo perfetto per giocatori occasionali e competitivi.

Conclusione

Gli investitori in criptovalute sono stati colpiti dal mercato ribassista e Polygon ha perso la possibilità di raggiungere Ethereum. Quest'ultimo è passato a una blockchain più sostenibile, ma le previsioni a breve termine per entrambe sono probabilmente di una lenta crescita. La tabella di marcia di Metacade nel 2023 inizierà con una grande campagna di marketing con l'obiettivo di attirare un vasto pubblico. Una volta completata l'operazione, l’immediata richiesta per MCADE e l'entusiasmo che ne deriverà su piattaforme come Reddit potrebbero portare guadagni superiori alla media per gli investitori iniziali. Lo sviluppo dell'arcade e l'adozione del metaverso globale saranno la vera scintilla di questo progetto innovativo.

