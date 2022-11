Joinfruit promuove i prodotti del territorio sul territorio

Durante le giornate del 2 e 3 dicembre, mele Gala e susine Angeleno dell’OP Joinfruit di Verzuolo avranno un posto d’onore nel banco ortofrutta di quattro punti vendita in Piemonte del Gruppo Dimar (insegna Mercatò): solo per questi due giorni, i consumatori che acquisteranno due confezioni a scelta tra mele Gala (vassoio da 800gr - 4 frutti) e susine Angeleno (vassoio da 500gr – 7 frutti) riceveranno in omaggio un succo di Mela Rossa Cuneo IGP della nuova linea di succhi di frutta Joinfruit Fresh.

La campagna di promozione e comunicazione, organizzata grazie al supporto di UNAPROA, si inserisce nelle attività del PO 2022 dell’Organizzazione di Produttori piemontese: “Per lungo tempo, anche a causa della pandemia, non abbiamo più realizzato attività promozionali in store – commenta Bruno Sacchi, Direttore di Joinfruit – ma le riteniamo un fondamentale ed efficace strumento di promozione verso il consumatore finale, motivo per cui siamo molto contenti di poter lanciare questa iniziativa partendo proprio dal nostro territorio, e con prodotti rilevanti per la frutticultura dell’area cuneese come le susine Angeleno, le mele Gala e la Mela Rossa Cuneo IGP, che i consumatori potranno gustare in omaggio nella versione succo di frutta.”

Infatti, oltre a voler valorizzare mele e susine piemontesi, la promozione intende puntare il riflettore anche sulla nuova linea di succhi di frutta Joinfruit Fresh, con il gusto Mela Rossa Cuneo IGP a far da protagonista della campagna: tra i banchi dei reparti ortofrutta dei punti vendita che aderiscono all’iniziativa, i clienti troveranno delle coloratissime postazioni immediatamente riconoscibili, dove le hostess dedicate all’iniziativa daranno in omaggio il succo a chi acquista le due confezioni a scelta tra mele e susine, insieme a preziose informazioni sui prodotti e le loro particolarità, come la spremitura a freddo al 100% e il trattamento in HPP (High Pressure Processing) dei succhi di frutta Joinfruit Fresh.

“Stiamo puntando molto sulla nostra linea di succhi - prosegue Sacchi – e per individuare il target migliore e tarare il prodotto affinché questo possa essere maggiormente apprezzato sul mercato, campagne promozionali come questa sono perfette per raccogliere le opinioni dei consumatori. Per questo ringraziamo il Gruppo Dimar per aver scelto di dare il via a una collaborazione che speriamo possa presto allargarsi anche ad altri punti vendita dell’insegna Mercatò.”

La campagna di promozione sarà attiva nei giorni venerdì 2 e sabato 3 dicembre con presenza di hostess dedicate dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00, negli orari di apertura dei punti vendita aderenti all’iniziativa, che sono:

· MERCATÒ EXTRA Via Francesco e Giuseppe Lattanzi, 29 - Saluzzo (CN)

· MERCATÒ SAVIGLIANO Via Torino, 240/250 - Savigliano (CN)

· MERCATÒ MONDOVÌ Via Cuneo, 21 - Mondovì (CN)

· MERCATÒ FOSSANO Viale Regina Elena, 118 - Fossano (CN)