Simona Trucco è la nuova presidente dell’Associazione Commercianti di Savigliano

Giovedì 24 novembre, presso la sede dell'Associazione Commercianti di Savigliano, si è svolta l’assemblea generale dei soci, preordinata al rinnovo delle cariche sociali.



Al termine delle votazioni, il consiglio direttivo neo-eletto ha nominato, quale nuovo presidente del sodalizio, in carica per il quinquennio 2023-2027, Simona Trucco, agente immobiliare titolare di Mediacase, agenzia di piazza del Popolo 58 a Savigliano.



"Sono davvero lusingata dal fatto di poter rappresentare una categoria così importante e vitale per l’economia del nostro territorio”, afferma la neopresidente Simona Trucco.



“In questo particolare momento – prosegue Simona Trucco – tutti gli operatori del settore sono estremamente impegnati per superare le difficoltà e le emergenze che si presentano sul mercato; a maggior ragione, l’Ascom intende rinnovare ogni suo sforzo per svolgere un ruolo sempre più attivo sul piano sindacale e delle iniziative poste a supporto dei propri associati. Sono un’inguaribile sognatrice e insieme al direttore Giulio Giletta e a tutto lo staff cercheremo di percorrere le possibili strade che portino alla crescita del tessuto commerciale e imprenditoriale del territorio. Ovviamente chiediamo la massima collaborazione delle imprese, in quanto solo uniti possiamo pensare di migliorare la situazione. Cercheremo di farlo in maniera determinata – conclude Simona Trucco – ma con il sorriso sulle labbra cercando anche di combattere il pessimismo e la rassegnazione”.



Entusiasmo e soddisfazione vengono espressi anche da Agostino Gribaudo, presidente uscente, che rimarrà in carica sino al prossimo 31 dicembre. “Il consiglio direttivo è composto da operatori molto stimati, per cui con il loro contributo si raggiungeranno certamente ambiziosi risultati. La nomina di Simona Trucco, quale presidente dell’associazione, consegue al riconoscimento delle capacità che la medesima ha già saputo dimostrare, ricoprendo molteplici e prestigiosi incarichi a livello locale, provinciale e regionale”.



Quali componenti del direttivo in carica per il prossimo quinquennio sono risultati altresì eletti: Emilio Aledda, Germano Ambrogio, Claudio Balansino, Monica Berini, Massimo Bertero, Gianluca Bertoglio, Giuseppe Bori, Claudio Capellino, Chiaffredo Ciancia, Davide Crosetti, Ottaviano Ferraro, Davide Ferrero, Manuela Giuganino, Agostino Gribaudo, Isaia Gabriele, Tiziana Maccagno, Gloria Monasterolo, Christian Panero, Antonio Pulito, Giovanni Riggio, Claudia Rivetti, Piergiorgio e Pietro Rubiolo, Pierandrea Testa e Federica Toselli.



In linea con gli obblighi statutari, l’incombenza relativa alla nomina della giunta e delle persone designate a ricoprire la carica di vicepresidente verrà svolta nel corso del mese di gennaio del prossimo anno.