Spese aziendali: le opportunità di Soldo per lo spend management

La rivoluzione digitale che ha investito le aziende italiane ha portato al raggiungimento di diverse opportunità e occasioni di crescita, sebbene, come certifica l'Istat nel suo report sul livello di digitalizzazione delle imprese italiane, siano soprattutto le realtà più grandi e strutturate ad aver messo in atto un percorso di cambiamento orientato all'utilizzo sempre più massiccio della tecnologia. L'Istituto Nazionale di Statistica, infatti, certifica che nelle piccole e medie aziende l'attenzione verso la digitalizzazione si attesta ancora ad un livello molto basso.

Sono diversi i rami aziendali che troverebbero forti vantaggi dall'adozione di procedure di automazione più snelle ed efficienti, a cominciare dal settore dello spend management. Secondo tpi.it, l'automazione dello spend management costituisce una preziosa risorsa per agevolare le aziende nella delicata attività di controllo delle spese, apportando anche diversi benefici in termini di riduzione degli sprechi e ottimizzazione delle risorse. Tra le realtà più apprezzate in quest'ambito spicca Soldo, una piattaforma che fornisce diversi servizi alle imprese, nata con l'obiettivo di semplificare e snellire molti processi aziendali avvalendosi dell'automazione.

Soldo: i vantaggi per le aziende

Sono numerosi i vantaggi di utilizzare un servizio per lo spend management come quello proposto da Soldo, a cominciare dalla possibilità di avere sempre sotto controllo le risorse aziendale. Spesso, infatti, tenere tracciare in modo esaustivo di questo aspetto risulta di difficile attuazione, in particolare se vi sono diverse persone deputate alla gestione economica, e per questo motivo può capitare che si verifichino sprechi o rallentamenti. Sfruttando una piattaforma di spend management come quella di Soldo, invece, si potranno digitalizzare numerose operazioni e, di conseguenza, si otterrà un flusso operativo molto più fluido e rapido. Con oltre 30 mila aziende già divenute clienti, Soldo propone diverse soluzioni destinate all'ottimizzazione delle risorse, fra cui, in particolare, l'app mobile per poter effettuare dei pagamenti contactless, le carte aziendali da destinare ai dipendenti e la web console studiata appositamente per tenere monitorate le spese,

In questo modo sarà possibile tenere traccia in tempo reale delle spese effettuate in azienda, automatizzare i flussi decisionali e snellire, così, diverse operazioni; grazie a Soldo si potranno impostare dei limiti di spesa personalizzati sulle carte aziendali, trasferire in modo immediato dei fondi e stabilire delle regole d'uso per quanto riguarda i pagamenti da effettuare. Tutto ciò è pensato, oltre che per semplificare la gestione aziendale, anche per avere un'idea sempre aggiornata sulle spese e sul dislocamento delle varie risorse.

Spend management: una tappa fondamentale

Tra le criticità relative alla rendicontazione delle spese che i dipendenti si trovano ad affrontare, emerge in particolare la mancanza di un percorso ben definito e preciso con il quale poter gestire le risorse dell'azienda. Mancanza di informazioni e rallentamento nelle comunicazioni possono influire sui processi gestionali dell'impresa e, per questo motivo, diviene essenziale cogliere le opportunità offerte dal digitale per intervenire su queste lacune. Grazie ai sistemi di tracciamento automatico, controllare il budget e prevederne il flusso si rivela molto più semplice rispetto al passato, inoltre la grande flessibilità delle piattaforme di automazione consentono di poter adattare il servizio anche a piccole e medie imprese.

Un altro aspetto che l'automazione applicata allo spend management può migliorare è quello legato alla rendicontazione delle spese. In genere, questa azione avviene sempre dopo che le risorse sono state effettivamente utilizzate attraverso sistemi come la nota spese, il controllo degli acquisti e dei pagamenti; con una gestione digitalizzata del budget, invece, questo può essere controllato praticamente in tempo reale, riducendo così incertezza, possibili opacità nella sua gestione e rendendo più rapido il meccanismo dei rimborsi.