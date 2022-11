Torna a Boves la grande mostra dei presepi nell’ex Confraternita Santa Croce a cura dell’associazione “Il Bucaneve”, la Proloco di Sant’Anna e l’associazione di commercianti locali de “La Sporta”, promossa da “Presepi in Granda”.



Come ogni anno i suggestivi locali del Santa Croce faranno da cornice ideale per i tanti presepi realizzati artigianalmente con fantasia e creatività da grandi e piccini.



La 17ª mostra sarà aperta con i seguenti orari:

Sabato 10 -17 e 31 dicembre - dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18

Domenica 11 dicembre - dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18

Domenica 18 - 25 dicembre e 1° gennaio dalle ore 15 alle 18

Lunedì 26 dicembre e venerdì 6 gennaio dalle ore 15 alle 18



La consegna dei presepi si terrà il 6 e 7 dicembre dalle ore 15 alle 18 mentre il ritiro degli stessi il 9 e 10 gennaio nello stesso orario.



Per maggiori informazioni telefonare in biblioteca al numero 0171 391834 oppure a Vanda 0171 387747.