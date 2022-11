Bra, pieno successo della cena benefica di AbBRAcciAMO per SOS Bra chiama Bra (Foto)

La formula è ormai collaudata. Una formula di successo che è arrivata alla 3ª edizione, con tutto il ricavato a beneficio della onlus SOS Bra chiama Bra , la rete di solidarietà creata per sostenere i cittadini e le famiglie in difficoltà.

La cena, servita nei locali dell’ Istituto Salesiano San Domenico Savio , ha registrato il sold out e soprattutto il consenso di ben 234 partecipanti, che hanno passato una serata contrassegnata da allegria e buona cucina.

A dare il benvenuto è stato il padrone di casa, don Riccardo Frigerio , direttore dell’opera salesiana braidese, che poi ha passato la parola per il saluto al sindaco di Bra, Gianni Fogliato . Sono intervenuti anche il vice direttore generale della Banca di Credito Cooperativo di Cherasco, Danilo Rivoira e il responsabile di SOS Bra chiama Bra, Nino Dutto . Tutti hanno lodato il valore sociale dell’iniziativa, che si riverbera positivamente sull’intero tessuto cittadino.

Quindi, il via alle danze con le portate a base di porri servite dai giovani allievi del Cnos-Fap, mentre l’intrattenimento è stato offerto dall’associazione Albero Inverso , che ha portato in scena un riadattamento de ‘La favola delle due galline’ di Beppe Fenoglio.

Non sono mancate neppure le novità con la doppia consegna dell’ Abbraccio d’oro , un riconoscimento destinato a chi, nel corso della stagione, ha saputo distinguersi per l’impegno sociale sul territorio.

In questa prima volta del premio l’onore è andato Filippo Tafuni di La Morra, cofondatore della scuola di ciclismo Freelangher, spillato dal presidente di AbBRAcciAMO, Davide Milanesio, “Per lo straordinario impegno e la dedizione ai valori del volontariato in favore dello sport per ragazzi”.