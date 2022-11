Morozzo, la filarmonica pronta per gli Auguri in musica di Natale

Anche quest’anno, come ormai di consueto, la Filarmonica Morozzese e la Scuola Intercomunale di Musica di Morozzo “L.Vizio” si stanno preparando – o meglio sono pronte – a farvi i loro migliori auguri in musica e quest’anno lo fanno con un po’ in anticipo.

L’appuntamento è per giovedì 8 dicembre, alle ore 16, presso la Sala “L’Incontro” di Morozzo (Scuole Medie). Sul palco si alterneranno gli allievi della Scuola di Musica e i musici della Filarmonica con brani natalizi e non.

Cogliamo l’occasione per ricordare la presenza della Filarmonica anche all’inaugurazione della Fiera del Cappone di Morozzo, che si terrà nella mattinata di domenica 11dicembre.

Tutti gli ingressi sono ad accesso libero. Vi aspettiamo numerosi per augurarci insieme Buone Feste! (per maggiori informazioni seguite i nostri canali social Facebook e Instagram).