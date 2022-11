Un ricco calendario natalizio a Fossano che culmina con il Capodanno in Piazza Castello [VIDEO]

Si respira già atmosfera natalizia a Fossano dove, questa mattina lunedì 28 novembre, è stato presentato il calendario di eventi.

“E' un momento difficile per tutti, con i rincari economici e l'inflazione alle stelle, però abbiamo deciso di festeggiare il Natale con un programma ricco. Facendo attenzione a contenere i consumi. Per questo ci tengo a ringraziare gli sponsor. Ma anche i volontari. Senza di loro niente sarebbe possibile”, ha dichiarato il sindaco Dario Tallone.

Ricco il programma (vedi il PDF allegato o CLICCA QUIhttps://www.visitcuneese.it/ricerca-eventi?structureKey=1332933&pag=1&num=100&qry=query&so=score%20desc&orderByColumn1=modifiedDate&kw=fossano&p1=&p2=&p3=1387215&d1=&d2=).

Si parte domenica 4 dicembre con il presepe vivente al Centro Ippoterapico, cooperativa Serena dalle 14 alle 18.30; la stessa domenica il mercatino dei bambini in piazza Manfredi.

Poi eventi musicali, spettacoli e intrattenimento per grandi e piccini.

L'accensione dell'albero sul bastione sarà giovedì 8 dicembre alle 17.30 cui seguirà la consegna della cittadinanza onoraria ai volontari dei vigili del fuoco di Fossano (che verrà deliberata stasera in consiglio, ndr).

Poi aperte porte del carcere con la bella novità dei mercatini di Natale al Santa Caterina, con laboratori, una mostra fotografica, musica e antichi mestieri. Il tutto realizzato in partecipazione delle case circondariali di Torino Saluzzo e Alba e del negozio Freedom.

L'evento clou sarà il Capodanno in piazza Castello con djset by Zoo di 105, Marco Marzi e Marco Skarica. Ci sarà anche il servizio street food: un evento gratuito pensato per i giovani.

Gianfranco Mondino, presidente della Fondazione Crf: “Siamo in un momento in cui occorre limitare consumi però Natale è Natale. Abbiamo quindi dato il nostro appoggio alle manifestazioni natalizie, nell'ottica della coesione sociale”.



Giancarlo Fruttero, presidente Ascom Fossano: “Venite perché sarà uno spettacolo. Martedì 8 e domenica 18 proponiamo concerti in via Roma. Nell'ottica del risparmio le luci saranno sobrie con i commercianti che illumineranno personalmente la loro attività. Abbiamo poi deciso di rallegrare via Roma, via Garibaldi e via Cavour con la filodiffusione dal 3 dicembre a fine anno”. Fruttero ne ha anche approfittato per fare un bilancio del progetto “Scontrini per la scuola”: “Un successo enorme, abbiamo già raccolto una valanga di scontrini. La città ha risposto in senso positivo. Stiamo riportando i fossanesi a spendere in città”.

Fondamentale poi il lavoro della Pro Loco Fossano con eventi tutti pensati per i bambini: “Martedì

8 e le domeniche 11 e 18 avremo Babbo Natale al bastione, poi i presepi nel castello realizzati dalle scuole con premiazione domenica 18 dicembre”.

Novità dell'ultima è il Rebirth Day 2022. Lo ha spiegato l'assessore Rattalino: “Un evento speciale in collaborazione con la Fondazione Pistoletto. Un appuntamento annuale in cui emerge l’impegno e la volontà di attivarsi per una rinascita rigenerativa”.

Daniela Salvestrin, direttore ATL del Cuneese ha parlato dei dati turistici sulle visite al Castello: “A novembre abbiamo superato le 4 mila visite. Un dato positivo perchè rispetto alla pre-pandemia le visite sono a pagamento e abbiamo addirittura superato i livelli pre-Covid. Fossano è una città che, grazie al lavoro dell'amministrazione comunale, si vivacizza con tante iniziative pensate sia per i cittadini ma anche i turisti. Numeri importanti per pensare in modo positivo al 2023”.

A chiudere la conferenza il senatore Giorgio Maria Bergesio: “Natale va vissuto per quello che è. La produzione industriale, artigianale e il turismo sono in crescita ma dobbiamo fare i conti con l'inflazione galoppante. Il Comune deve intervenire a sostegno di chi lavora. Ancora grazie, anche da parte mia, a tutti gli sponsor che hanno reso possibile il ricco calendario natalizio”.