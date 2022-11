Il popolo del PD nelle piazze cuneesi: "Il partito c'è ed è radicato, sa ascoltare e farsi sentire"

Curiosità, interesse, voglia di confrontarsi. Sono queste le 3 parole chiave che hanno caratterizzato l'esperienza delle piazze della Granda che questo sabato 26 novembre hanno ospitato i gazebo del Partito Democratico.



La manifestazione, annunciata come primo passo a livello provinciale per il percorso congressuale che porterà il 19 febbraio all'elezione del nuovo segretario nazionale, è stata l'occasione per raccogliere le tante perplessità e preoccupazioni sulla situazione politica piemontese e italiana. In un periodo di sempre maggiore disaffezione per la cosa pubblica, questo evento "dal vivo" ha saputo intercettare il bisogno di buona politica, quella fatta dalle persone e con le persone.



"I rimandi ricevuti dai segretari di circolo della nostra Provincia sono ottimi così come l'alto numero di nuovi tesserati. Il Partito Democratico cuneese c'è, è radicato nelle comunità, sa ascoltare, dialogare e, quando serve, farsi sentire."