“Spazio Savigliano”: coinvolgere la cittadinanza alla vita pubblica

Lo scorso giovedì 24 novembre alle ore 18, presso il Caffè Intervallo di Piazza Turletti, si è tenuta la prima conferenza stampa di Spazio Savigliano.

L’appuntamento ha avuto l’obiettivo di presentare ufficialmente il gruppo di centro sinistra formatosi durante le ultime elezioni amministrative della città e di raccontarne i propri obiettivi, principi, primi lavori svolti e linee programmatiche.

Spazio Savigliano si è formata a partire dalle quattro liste (tre civiche e una partitica) che hanno supportato la candidatura di Gianfranco Saglione alle comunali dell’anno corrente: Impegno per Savigliano, InnovAzione per Savigliano, Partito Democratico e Savigliano Domani.

Stante l’esito della tornata elettorale che ha portato all’elezione di tre propri consiglieri comunali in minoranza, un nutrito gruppo di persone ha deciso di continuare il cammino intrapreso secondo modalità organiche e strutturate.

L’obiettivo principale di Spazio Savigliano è attuare un’opposizione costruttiva in comune: raccogliendo la voce e i contributi dei tanti partecipanti, agisce sia per rispondere all’agenda dei temi proposta dalla maggioranza (aspetto più “reattivo”), sia per prendere in carica progetti e segnalazioni di problemi da sottoporre al consiglio comunale attraverso istanze e interrogazioni (aspetto “proattivo”).

Durante la conferenza stampa, due dei consiglieri comunali, Giorgia Seliak e Paolo Tesio, affiancati dai giovani Marta Guerra e Marco Lijoi, hanno illustrato i lavori già effettuati e quelli in calendario per i prossimi mesi, seguendo il programma elettorale presentato.

Uno degli aspetti fondanti sottolineato dai relatori è stata l’apertura e l’attenzione rivolta da Spazio Savigliano al coinvolgimento e all'attrazione della cittadinanza alla vita amministrativa della città, in particolare dei giovani. Come evoca lo stesso concetto di “Spazio” presente nel suo nome, il gruppo vuole essere tanto uno spazio politico nel quale far confluire idee e progetti maturati da non disperdere e coltivare, quanto uno spazio aperto nel quale poter riconoscersi e confluire, confrontandosi e maturando proposte per la città e la sua amministrazione, orizzonti di riferimento di tutte le attività.

A tal proposito, parallelamente ad eventi tematici su temi di rilevanza locale (come quello sull'Ospedale di Pianura già proposto lo scorso 13 ottobre) e ad appuntamenti pubblici volti a favorire l'ascolto e la partecipazione attiva dei cittadini (sulla scia di quanto era stato inaugurato in campagna elettorale con i partecipati tavoli di confronto ospitati al Cinemà), Spazio Savigliano intende anche organizzare incontri formativi più specificamente incentrati sui meccanismi dell'amministrazione comunale.

Tali appuntamenti saranno rivolti non solo ai membri del gruppo, ma anche a tutti i cittadini che siano interessati ad approfondire aspetti amministrativi altrimenti meno facili da conoscere, come per esempio elementi di bilancio pubblico o funzionamento dei bandi di finanziamento.