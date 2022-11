Torna AlbaOrienta, le scuole superiori cittadine si presentano agli studenti

Giunto all’11ª edizione, il Salone dell’orientamento “AlbaOrienta2022” torna in presenza sabato 3 dicembre 2022 nel Palazzo Mostre e Congressi “Giacomo Morra”, in piazza Medford ad Alba, dalle ore 8.45 alle 13 e dalle 13.45 alle 18.

Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, il Salone dell’Orientamento è una vera e propria vetrina dove i ragazzi e le loro famiglie hanno l’opportunità di seguire le presentazioni dei vari istituti superiori albesi e visitare i loro stand informativi.

L’evento, organizzato dall’Ufficio Informagiovani del Comune di Alba in collaborazione con gli istituti secondari di secondo grado albesi, inizierà alle ore 8.45 con l’accoglienza degli alunni e il saluto delle autorità e proseguirà con le presentazioni, nella sala congressi, di tutte le scuole albesi.

La giornata sarà suddivisa in due parti: al mattino le presentazioni saranno dedicate agli studenti/famiglie dell’albese, mentre nel pomeriggio sarà rivolto ai residenti del circondario.

Nei prossimi mesi, inoltre, ogni singola scuola prevede una serie di incontri di presentazione, l’opportunità di visitare gli spazi e di assistere, previa prenotazione, anche all’attività didattica.

“AlbaOrienta2022 è un momento molto importante per i ragazzi e le loro famiglie, che si accingono a fare una grande scelta che li proietterà verso il futuro – dichiara l’assessore alle Politiche giovanili Carlotta Boffa -. Lo studio, infatti, resta l’attività propedeutica principale per dare compimento al proprio progetto di vita. Ma oggi è più complesso prendere decisioni e orientarsi in un contesto che contiene più variabili, ipotesi e progetti. Per tutti questi motivi e con l’intento sincero e costruttivo di aiutare i giovani a valutare in concreto le possibilità offerte dai nuovi percorsi formativi, il nostro Comune propone, in collaborazione con gli Istituti superiori di Alba, sabato 3 dicembre l’appuntamento Albaorienta2022”.

Il programma prevede al mattino riservato agli studenti albesi:

08:45 Accoglienza alunni e saluti delle autorità

09:00 Liceo classico G. Govone

09:30 Liceo artistico P. Gallizio

10:00 Istituto tecnico L. Einaudi

10:30 Istituto professionale Cillario-Ferrero

11:00 APRO Formazione

11:30 Liceo L. da Vinci: Scienze umane, Economico, Sociale, Linguistico, Musicale

12:00 Istituto tecnico Umberto I, Enologica di Alba e sede associata Professionale di Grinzane Cavour

12:30 Liceo scientifico L. Cocito

Nel pomeriggio, per gli studenti dei paesi limitrofi:

13:45 Accoglienza alunni e saluti delle autorità

14:00 Liceo L. da Vinci: Scienze umane, Economico, Sociale, Linguistico, Musicale

14:30 Liceo scientifico L. Cocito

15:00 Istituto tecnico Umberto I, Enologica di Alba e sede associata Professionale di Grinzane Cavour

15:30 Liceo artistico P. Gallizio

16:00 Liceo classico G. Govone

16:30 APRO Formazione

17:00 Istituto tecnico L. Einaudi

17:30 Istituto professionale Cillario – Ferrero

Per informazioni

Ufficio Informagiovani

Via General Govone 11 – 12051 Alba CN

Tel. 0173/292348-349

Mail: informa giovani@comune.alba.cn.it