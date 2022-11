Tennistavolo: Giacomo Izzo d'oro nel torneo nazionale giovanile di Terni

Nel fine settimana appena trascorso si è concluso a Terni il primo Torneo Nazionale Giovanile di Tennistavolo.

Il pongista mantese Giacomo Izzo, classe 2007, (Milano Sport Tennistavolo), detentore del titolo nella categoria U15, conquistato nella primavera scorsa, torna a vincere sul fronte tricolore, dopo essersi preso soddisfazioni all'estero, in tornei internazionali WTT, con il successo nell'Under 15 ad Agadir, in Marocco e il terzo posto a Szombathely, in Ungheria.

Si è presentato ai nastri di partenza nelle nuove categorie, U17 e U19.

Nella categoria superiore passa il girone con due secchi 3 a 0 ai danni di Unterweger Jonas (Amateursportclub Sarntal) e Rorro Alessio (Tennistavolo Potenza), in tabellone incontra Tosi Cosimo (TT Club Edera Amicis) e Lazzarato Francesco (ASD Castelgoffredo) superandoli 3 a 0; trova poi lo stop agli ottavi di finale contro Landolfi Fabio (Polisportiva Frassati) per 1 a 3.

Nella sua categoria U17, con una cavalcata trionfale, raggiunge l’oro, dimostrando ancora una volta la sua solidità: nel girone passa primo ed accede al tabellone ad eliminazione diretta dove trova Guastafierro Gianpaolo (TT Torre del Greco) che regola 3 a 0 e Baroni Dylan (TT Cortemaggiore) anche 3 a 0, supera poi agli ottavi per 3 a 1 l’atleta Costa Alessandro (Villaggio Sport TT) e nei quarti di finale prevale 3 a 0 su Famà Nicholas (TT Silver Lining), accedendo così alla semifinale, dove incontra Fantoni Matteo (ASD CIATT Prato), vincendo 3 a 1.

Arriva così alla finalissima dove a contendersi il podio sono proprio Giacomo Izzo ed il compagno di Nazionale Italiana Giuseppe Calarco (ASD P.G. Frassati): in un 5° set al cardiopalmo Giacomo prevale ai vantaggi chiudendo la sfida 11-4, 5-11, 11-7, 7-11, 13-11 e conquista così la medaglia d’oro del Primo Torneo Nazionale Giovanile della stagione, nella categoria U17.

Inoltre Giacomo rimarrà a Terni per alcuni giorni di stage di preparazione fisica e tecnica, convocato dalla Nazionale Italiana Giovanile di Tennistavolo U17 e U19.