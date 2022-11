Cinema, risate e letteratura noir: Enrico Vanzina si racconta alla Fondazione Mirafiore [VIDEO]

Veterano della cinematografia italiana, sceneggiatore di centinaia di film di grande successo assieme al compianto fratello, il regista Carlo, sabato 26 novembre Enrico Vanzina è stato ospite della Fondazione Mirafiore di Tenuta Fontanafredda a Serralunga d’Alba, chiamato a presentare il suo ultimo romanzo, un noir dal titolo “Il cadavere del Canal Grande”, edizioni Harper Collins, ambientato nella Venezia settecentesca di Giacomo Casanova e del pittore Tintoretto.



Ma la serata è stata soprattutto caratterizzata dai racconti e dai tanti episodi divertenti e gradevoli che Enrico Vanzina, intervistato da Emilio Targia di Radio Radicale, ha proposto ai presenti e che hanno avuto come protagonisti attori del calibro di Alberto Sordi, Gigi Proietti, Totò, per citarne solo alcuni.



Non sono mancati momenti nostalgici, delicatamente commentati al pianoforte dallo stesso Enrico Vanzina, che ha tenuto avvinta la platea per quasi due ore di intrattenimento. Lo scrittore ha poi incontrato il pubblico per il firma copie.

Ecco a seguire il suo racconto raccolto da Paolo Ciliutti.

GUARDA IL VIDEO

Il video di Paolo Ciliutti è anche visibile sul canale YouTube Comedia Italia.