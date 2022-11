Marene, l’ex magistrato Caselli presenta il libro “Le parole della mafia”

Nell’ambito della 29esima edizione della Fiera dell'Editoria Piemontese, mercoledì 30 novembre alle ore 18 nel teatro San Giuseppe di Marene, interverrà l'ex magistrato torinese Giancarlo Caselli per presentare il libro "Le parole della mafia" (edizioni Piemme).



Attraverso una serie di parole chiave (da Antimafia a Zero Mafia, passando per Boss, Legalità, Maxiprocesso, New York, Omertà, Pentiti, Pizzo e molte altre), Caselli racconterà la storia della mafia e dei suoi protagonisti.



Nella sua lunga carriera, Giancarlo Caselli è stato membro del Consiglio superiore della magistratura (dal 1986 al 1990 ) e ha diretto la Procura di Palermo dal 1993 al 1999, dalla cattura di Totò Riina ai grandi processi su mafia e politica.



A dialogare con lui Marco Castelnuovo, direttore del Corriere Torino



Prenotazione obbligatoria presso la BiblioMarene durante l'orario di apertura oppure tramite questo link.