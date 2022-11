A Cuneo torna "Natale di solidarietà": un pranzo caldo alla Vigilia servito a casa delle famiglie in difficoltà [VIDEO]

Un pranzo caldo, dall'antipasto al dessert, servito direttamente a case delle famiglie in difficoltà di Cuneo e frazioni, alla Vigilia di Natale. Anche quest'anno torna la felice iniziativa “Natale di solidarietà 2022”.

L'evento è stato presentato questa mattina nella sala Michele Ferrero di Confindustria Cuneo.

Il progetto è realizzato da Rotary Club Cuneo, Rotary Club Cuneo-Alpi del Mare, Fondazione Lovera Onlus Cuneo, Croce Rossa Italiana Comitato Provincia Granda, Caritas Diocesana di Cuneo, Società di San Vincenzo de Paoli ACC Cuneo ODV, Avis Comunale Cuneo, Zonta Club Cuneo.

Sette sono i ristoranti che hanno aderito all'iniziativa: Cit Ma Bel, I Goliardi Cuneo, Il Grill del Lovera, La Novella, La Volpe con la pancia piena, Open Baladin Cuneo, Osteria della Chiocciola.

Le famiglie in difficoltà - individuate dalle Parrocchie di Cuneo, grazie alla collaborazione ed al coordinamento della Caritas Diocesana di Cuneo e della Società di San Vincenzo de Paoli di Cuneo - riceveranno il pranzo ma anche un regalo per ogni bambino presente, scelto in base all'età e al sesso dei piccini.

L'anno scorso il pasto è stato servito a ben 430 persone. Al momento ci sono risorse per 300 persone, ma c'è ancora possibilità di fare una donazione per far sì che un numero sempre più grande di famiglie possa ricevere il pranzo.

Il bonifico può essere fatto al Codice IBAN IT62 W030 6910 2001 0000 0077 421 (Rotary Club Cuneo presso INTESA SANPAOLO S.P.A. — Corso Giolitti,1 – Cuneo), indicando la causale "SOSTEGNO AL PROGETTO NATALE DI SOLIDARIETA' 2022"