Avis Ceva, anche quest'anno per i donatori buoni spesa da utilizzare nei negozi locali aderenti

Il Direttivo dell’Avis di Ceva, visto il successo dell’anno scorso, ha deliberato anche per quest’anno la consegna ai donatori in attività di “buoni spesa” da spendere nei negozi di Ceva aderenti.

Il presidente Fabio Mottinelli spiega l’iniziativa: "Abbiamo siglato un accordo con l’Ascom e le Botteghe Cebane, nelle persone di Domenico Pera ed Elena Eraldi, che ringraziamo per la disponibilità e la collaborazione. L’iniziativa, inoltre, è aperta alle singole attività che intenderanno aderire, indipendentemente dall’appartenenza alle associazioni citate."

"Bellissima promozione da parte dell’Avis di Ceva." - commenta Domenico Pera di Ascom - "In anni così difficili sapere che una associazione importante come l’Avis ha pensato al commercio locale per la strenna natalizia ci ha molto gratificati. Ringrazio il presidente Fabio Mottinelli e tutto il Direttivo per questa dimostrazione di fiducia”.

"Ringraziamo - aggiunge Elena Eraldi, Botteghe Cebane - la sezione locale dell’Avis per l’iniziativa ed esprimiamo il nostro apprezzamento”.

"In questi giorni è in via di definizione l’elenco dei commercianti aderenti. - sottolinea Mottinelli - "I negozi, che aderiranno all’iniziativa, saranno riconoscibili tramite un adesivo Avis sulla vetrina ed i buoni saranno spendibili dall’8 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023. I buoni spetteranno ai donatori, iscritti alla nostra Associazione, che hanno eseguito almeno una donazione dal 1° gennaio 2021 al 30 novembre 2022."

I donatori potranno ritirare i buoni presso i banchetti allestiti dai volontari Avis in Via Marenco nelle seguenti date:

-

sabato 3 dicembre dalle ore 08:30 alle ore 12:00

domenica 11 dicembre dalle ore 08:30 alle ore 12:00

mercoledì 14 dicembre dalle ore 08:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30

domenica 18 dicembre all’interno della manifestazione Corri Contro Babbo Natale, in piazza Vittorio Emanuele II (piazza del Comune)

"Sarà un’occasione per salutarci, - conclude Mottinelli - rinnovare i ringraziamenti per l’opera dei donatori ed augurare Buone Feste. Segnaliamo il nuovo numero dell’Avis di Ceva, che invitiamo i donatori a memorizzare in rubrica: 327-1479903. Useremo questo numero per comunicare con voi e per le donazioni, perché anche presso il nostro centro di raccolta cebano si accede prenotando l’orario della seduta. L’Avis oltre ai donatori ha anche tanti amici e soci che contribuiscono a mantenere viva l’associazione.

Rivolgiamo un invito a chi ha sempre pensato di andare a donare ma non ha mai fatto il primo passo ed anche a chi non ci ha mai pensato: chiamate o mandate un messaggio al nostro numero, anche solo per avere informazioni, mandateci una mail (ceva.comunale@avis.it) prendete contatto con noi tramite la pagina Facebook Avis Ceva o passate a trovarci presso i banchetti dei prossimi giorni. “Il sangue è destinato a circolare. Condividilo.”