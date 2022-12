Il ristorante “I 5 Sensi” di Cuneo nella nuova Guida Michelin

Sul sito internet della prestigiosa Guida Michelin leggiamo “Dalla mamma ai quattro figli - giovani e appassionati - è tutta una famiglia che si divide il lavoro, in un ambiente classico con tocchi di modernità. Se cercate una cucina di alti livelli che talvolta esce dalla tradizione e, pur usando spesso ingredienti locali, propone qualche piatto più creativo, questo è il ristorante giusto. La cantina vanta circa 700 etichette”.

Poche righe non sono sicuramente sufficienti per descrivere un racconto che pone le sue origini a Carmagnola, con la gastronomia La bottega del Borgo Vecchio che, nel tempo, ha maturato la sua naturale evoluzione entrando nel più complesso settore della ristorazione di alta qualità.

Per capire il perché si è arrivati ad essere inseriti nella Guida Michelin, bisogna tornare indietro di qualche anno a quando la famiglia si è trasferita in Toscana e i figli Andrea e Diego hanno iniziato gli studi presso il prestigioso istituto alberghiero di Pisa per poi concluderlo nella nostra provincia e più precisamente a Mondovì. Gli istituti alberghieri di Mondovì e Dronero sono il luogo in cui Stefano e Grace imparano il mestiere che, insieme agli altri fratelli, è diventato oltre che un lavoro, una passione e uno stile di vita basato sull’innovazione, sulla creatività e sulla ricerca di emozioni in un pranzo o in una cena.

Questo ha portato i 4 ragazzi e la loro mamma ad essere uno dei ristoranti di maggior interesse per gli intenditori e gli amanti di una cucina nuova, moderna che oltre a curare l’aspetto culinario, trasmette nuove esperienze ed emozioni. Tutto questo è possibile grazie ad un affiatato gioco di squadra che coinvolge anche altri componenti della cucina: Caterina Allocco, Michele Silvestro e Nicholas Baratteri. Ogni con specifici ruoli e compiti, Stefano e Diego sono responsabili della cucina mentre la sala è sotto il controllo e la gestione della madre Patrizia e dei figli Grace e Andrea,

“Ci identifichiamo in una cucina contemporanea, manteniamo alla base della cucina la nostra tradizione e su questa andiamo ad innestare in ognuno dei nostri piatti nuove tecniche e nuovi sapori. Ci piace studiare, imparare e sperimentare la cucina giapponese, considerata una tra le culture gastronomiche più avanzate, perché è povera di materie grasse ed è sempre più apprezzata in tutto il mondo perché sana, varia ed equilibrata. Per farvi un esempio, la nostra carne Coalvi si integra molto bene in questo contesto in quanto le sue caratteristiche evidenziano punti comuni con la cucina giapponese”.

Stefano è l’artefice della carta dei piatti del ristorante I 5 sensi “… il nostro cliente è colui che ha piacere di trovare nella cucina un’esperienza culinaria diversa, una visione con abbinamenti non comuni dettati dall’esperienza e dallo studio continuo ai quali abbiniamo una cantina con quasi 700 etichette”.

Progetti futuri? “… ci piacerebbe continuare a sviluppare questa filosofia di lavoro che ci sta dando importanti soddisfazioni. Nei prossimi mesi svilupperemo un nostro nuovo progetto strettamente collegato all’ambiente in cui viviamo. Vogliamo creare una filiera di prodotti e materie prime molto corta per essere noi stessi green, selezionando animali che provengono da piccoli allevamenti e non intensivi, non utilizzeremo prodotti anti-etici, saremo molto attenti ai pesci in via di estinzione come il tonno rosso”.

Il ristorante I 5 sensi si trova nel cuore del centro storico di Cuneo, in via Dronero, a pochi passi dalla centralissima via Roma. La posizione riscuote interesse da parte dei turisti provenienti da Asti, Alba, Torino, Milano, Genova, Zurigo, Vienna, Montecarlo, e tante altre città che, dopo aver visitato Cuneo, hanno piacere di concludere la loro esperienza emotiva e turistica in una nuova esperienza culinaria.

“Molti nostri clienti che abitano a Cuneo o nei comuni limitrofi, amano ripetere più volte l’anno queste nuove esperienze gastronomiche. Vogliamo ringraziare anche tutti le persone che in questi anni sono state nostre clienti, per la fiducia che ci hanno dato e per le oltre 700 splendide recensioni che hanno scritto su TripAdvisor”.

Il ristorante I 5 Sensi si trova a Cuneo, in via Dronero 4.

Apertura: martedì cena 19:30 – 21:30; da mercoledì a domenica pranzo 12:30 – 14:30 e cena 19:30 – 21:30.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il 391-3004405 oppure compilare il modulo cliccando su https://www.i5sensiristorante.com/prenota/

