Inaugura il nuovo ufficio turistico "Porta di valle di Saluzzo e pianura"

Il sindaco Mauro Calderoni lo definisce “un altro piccolo e significativo passo nella strategia di promozione delle Terre del Monviso”.

Venerdì 2 dicembre alle 11 è in programma l’inaugurazione ufficiale della Porta di Valle di Saluzzo e pianura, in piazza Buttini 1/a.

All’interno è già operativo il nuovo ufficio del turismo “Iat” che ha traslocato nei giorni scorsi dalla precedente sede di piazza Risorgimento. Il nuovo ufficio sarà il perno di una rete di altre sei “Porte di Valle delle Terre del Monviso”, presenti nelle valli Infernotto, Po, Varaita, Maira, Grana e Stura, realizzata grazie ai fondi del progetto “Terres Monviso - T(o)UR”, finanziato nell'ambito del programma “Interreg Alcotra ItaliaFrancia 2014-2020”. Il percorso è frutto di un lavoro condiviso da tutto il territorio, e si pone come fine ultimo quello di rafforzare il processo che sta portando il Monviso e le sue valli ad essere riconosciute come una destinazione turistica di rilievo internazionale. La “Porta di Valle” ha l’obiettivo di essere il “terminal”, una volta si sarebbe detto capolinea, degli arrivi in città.

Di fronte, su via Savigliano, ci sarà lo stallo dedicato al carico e scarico degli autobus turistici. La porzione di piazza antistante l’ex tettoia mercatale sarà riqualificata con nuova pavimentazione in pietra, panchine e piante, diventando così un accogliente luogo di partenza per le visite alla scoperta della città e delle sue bellezze.

Il resto della struttura sarà presto completato con l’inserimento di un punto ristoro e vendita delle eccellenze del territorio: una vera e propria vetrina per valorizzare le ricchezze delle Terre del Monviso. Il nuovo bando per la gestione di questi spazi sarà pubblicato nelle prossime settimane dal Comune.

“La nostra nuova Porta di Valle – dice l’assessore al Turismo Andrea Momberto – è stata pensata come un punto centrale che possa accogliere chi vuole conoscere Saluzzo e le Terre del Monviso, svolgendo al contempo una preziosa attività di incoming. Questa nuova sede dispone di spazi bellissimi ed attrezzature di qualità per svolgere questi compiti, ai quali si aggiunge la vera ricchezza dell’ufficio: il suo personale. Con il suo sorriso e la sua preparazione, lo staff della Porta di Valle è il primo e migliore biglietto da visita della nostra città. Per loro e per tutti noi prende il via un nuovo capitolo: auguro a tutti buon lavoro”.