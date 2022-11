Red, la ballerina autistica che non ha l'autismo, protagonista di Quarta Parete

Quarta Parete, stasera alle 21, vedrà come protagonista Red, autistica, ballerina professionista, insegnante e coreografa di 34 anni. E' lei l'ospite di Barbara Simonelli.

Saluzzese, Red ha scoperto di essere autistica all'età di 31 anni, dopo essere stata bullizzata e presa in giro per tantissimo tempo proprio per il suo essere diversa. "Sono autistica, non ho l'autismo", dice di se stessa, evidenziando come non abbia una malattia ma semplicemente un cervello che funziona in modo diverso.

Dopo la scoperta, è diventata un'attivista. Ha un profilo Instagram dove la seguono più di 50 mila persone; 170 mila quelli che la seguono su Tik Tok. Red condivide la sua originalità, la sua arte, la danza, che l'ha salvata, permettendole di esprimersi in un mondo che non la capiva.

Sono in tanti a chiederle consigli: persone diverse, come lei, genitori, insegnanti. E nel frattempo balla. Il 5 novembre è uscito il film che la vede protagonista, "The Mind With Red Wings", con riprese e regia di Raffaele Massano, regista anche di Quarta Parete.

Appuntamento stasera alle 21 su Targatocn e LavocediAlba e sulle nostre pagine Facebook.