Saluzzo, stelline e alberelli che "vanno a ruba". Letteralmente

Stelline che "vanno a ruba", come pure gli alberelli di Natale.

Il fenomeno si è verificato dopo l'avvio del calendario di eventi di Natale che ha visto illuminarsi la strepitosa facciata del Duomo, il gioco di luci sulla torre civica, il grande albero in piazza Vineis, la capanna poco distante e i 250 alberelli nelle vie della città donati con il kit luci dall’Ascom Saluzzo e Zona e dal Ccn.

Piace l’atmosfera, tanto da volerne un po’ a casa. Un pinetto è stato portato via nella notte in via Circonvallazione, alcune luci a batteria smontate dai piccoli abeti in centro città, addobbi e stelline di feltro, realizzate dagli ospiti del Centro diurno portate a casa.

Alcune sparizioni vengono segnalate sui social così come nel passa parola. Ovviamente la cosa indigna e stanno già circolando moniti diretti agli autori.