Controlliamo il nostro impianto per evitare che la legionella danneggi la nostra salute!

La salute va collocata in prima posizione e per questo evitiamo di ammalarci con una semplice doccia o l’igiene quotidiana.

Conoscere il proprio impianto che utilizziamo quotidianamente è un’ottima prevenzione per la nostra salute anche per evitare stati di salute che ci comprometterebbero la vita quotidiana dovendo ricorrere a cure mediche ed ospedalizzazioni.

Purtroppo questo argomento non è ancora alla portata di tutti in quanto è un aspetto poco conosciuto a causa di una generale disinformazione.

Oltre ad evitare la possibilità d’infezione da legionella si ha il vantaggio, tenendo sotto controllo il proprio impianto, di avere un sistema pulito ed efficiente, in grado di non avere deficit energetici e meccanici.

Nel prenderci cura dei propri impianti preveniamo la formazione di residui difficili da eliminare con la conseguente protezione della salute ed un risparmio notevole sui costi energetici affrontati oggigiorno.

Di seguito alcuni esempi di interventi che si possono adottare alle proprie unità abitative e che garantiscono un importante risparmio sui consumi energetici e una riduzione sui costi di manutenzione periodica degli impianti.

In prima posizione, a prevenzione dell’impianto, il consiglio è di affidarsi a sistemi di trattamento dell’acqua sia sulla fredda che sulla calda. A tal proposito trattando l’acqua si evita di incorrere in problematiche di salute, le quali saranno soggette a controlli da parte degli enti statali preposti.

I trattamenti vari consistono nella prevenzione dell’insorgenza della malattia con semplici trattamenti applicativi sull’impianto civile o industriale.

Si precisa che il veicolo prediletto dal batterio della legionella consiste nell’inalazione di micro goccioline di acqua, le quali raggiungono con facilità la parte bassa dei polmoni innescando un’infezione polmonare particolarmente dannosa per la salute.

Si ricorda che dal 2015 è in vigore la normativa in riferimento al rischio legionellosi la quale prevede una specifica ed attenta valutazione del rischio biologico dovuto all’esposizione al batterio della legionella.

In abbinamento ai vari trattamenti utili alla salvaguardia del proprio impianto viene consigliata una buona prevenzione con il monitoraggio costante delle temperature. In questa tipologia di prevenzione è utile applicare all’impianto un sistema di termoregolazione dell’acqua calda sanitaria in modo da abbassare le spese energetiche e mantenere l’acqua calda nel range ottimale anti legionella.

Ultimo aspetto che è bene considerare, la possibilità di dispersioni di calore dovute al fattore di coibentazione degli impianti e dei preparatori dell’acqua calda sanitaria; il consiglio è dotarsi di apparecchiature di ultima generazione previste di isolamento adeguato e in fase di nuova costruzione o ristrutturazione di immobili prevedere un buon isolamento dell’impianto a servizio dell’acqua calda sanitaria.

Questo intervento, abbinato alle regolari operazioni a prevenzione quali flussaggi utenze meno utilizzate, disinfezione dell’impianto e monitoraggio delle temperature, garantisce un abbattimento dei costi, per quanto possibile. Tale precisazione deriva dal fatto che la salvaguardia dell’impianto civile o industriale è possibile se la sostituzione di apparecchi obsoleti con nuovi maggiormente performanti viene affiancato dalle buone abitudini preventive alla salvaguardia della salute.

A fronte di quanto sopra la ditta Alpiclima di G. Camaglio s.r.l., forte dell’esperienza ultradecennale nel settore Termoidraulico e presente in tutta la Provincia di Cuneo, offre consulenza, opere di assistenza e manutenzione per tutto ciò che riguarda il settore inerente al trattamento acqua con la possibilità di offrire un servizio di valutazione del rischio legionella e inerenti soluzioni ottimali ed efficienti atte alla prevenzione della legionellosi e della salute dell’utilizzatore.





Per maggiori informazioni consultare il sito internet http://www.alpiclima.it/





