Le 4 Migliori Criptovalute su Cui Investire Durante il Crollo delle Criptovalute nel 2022

Non esistono rendimenti così elevati come quelli che i trader di token ottengono acquistando quando è in corso un “bagno di sangue” e i prezzi sono bassi. E attualmente ci troviamo proprio in un periodo simile. Ora è il momento di fare le tue ricerche e decidere quali sono le migliori criptovalute su cui investire nel corso di questa fase di crollo.

Ecco qualcosa da considerare quando pianifichi quanto risparmiare ogni mese per comprare criptovalute: siamo potenzialmente alla fine di un crollo in cui le cripto hanno perso tra il 60% e il 90% rispetto ai massimi di un anno fa. Di fatto, non sono mai state così economiche.

Una volta terminato, il crollo delle criptovalute del 2022 potrebbe essere l'ultima volta in cui poter accedere a un exchange di criptovalute come Binance o Bitstamp, prendere la carta di credito e acquistare bitcoin (BTC) a un tasso di cambio didi $20.000 per un Bitcoin.

Se il prezzo dovesse aumentare nuovamente, potresti non riuscire a coglierla e provare la stessa sensazione che ha provato chi ha acquistato BTC quando valeva $4 10 anni fa.

E quanto appena prospettato potrebbe diventare realtà. Gli hedge fund e i grandi venture capitalist sono in attesa di una chiara direzione normativa per il 2022. Una volta ottenuto questo risultato, probabilmente nel 2023, il prezzo salirà di nuovo vertiginosamente e troverà un nuovo livello minimo. Forse $68.000 questa volta.

Naturalmente Bitcoin non è l'unica criptovaluta in vendita a prezzi molto interessanti in questo momento. Ma quindi, come ho fatto a scegliere le 4 migliori criptovalute su cui investire durante il crollo delle criptovalute?

Un Piccolo Disclaimer

Prima di tutto, non sono un money manager, un consulente finanziario o un promotore finanziario. Sono solo un appassionato di criptovalute che seguel questo mondo, perché mi piace il modo in cui la blockchain risolve alcuni problemi molto difficili, solo grazie agli sviluppi del software degli ultimi cinquant'anni.

Credo che il settore delle criptovalute sia sul punto di offrire prodotti migliori e più affidabili di quelli che le banche aziendali sono state in grado di proporre. Per questo motivo, mi aspetto che le criptovalute più utili e popolari aumentino di valore ben oltre la capitalizzazione di mercato e il denaro in gestione dal settore finanziario tradizionale. Nel caso in cui avessi ragione, gli investitori realizzeranno enormi profitti grazie alle criptovalute nei prossimi dieci, venti e trent'anni.

Quindi prendi quello che leggi con le pinze, fai le tue ricerche e prendi decisioni di investimento consapevoli. Se necessario, consulta un consulente finanziario esperto dal momento che io, come ho già detto, non lo sono.

Tutto ciò che è contenuto in questa breve guida all'acquisto di criptovalute corrisponde solo alle mie opinioni. Condividerò i miei ragionamenti e le mie fonti ma lascerò le considerazioni finali al lettore. In questo modo potrai vedere perché ho aggiunto una particolare criptovaluta alla lista così che tu possa fare le tue considerazioni.

Come è Iniziato il Crollo delle Criptovalute del 2022 e Come Sta Andando

Il crollo delle criptovalute del 2022 verrà considerato nei libri di storia come una delle più gravi correzioni subite dalle criptovalute. Dal massimo storico di $67.582 dell'8 novembre al minimo storico di $18.465 del 21 settembre, il prezzo del Bitcoin è sceso del 72,6%.

Ma non è stato il crollo peggiore subito dalle criptovalute. GO Banking Rates ha stilato una lista dei 7 peggiori crolli di Bitcoin. Il più grande è stato il primo nel giugno 2011, quando l'hack Mt. Gox ha colpito duramente il prezzo che dopo aver registrato un rialzo da $2 a $32, è crollato a un centesimo in un solo giorno.

È successo di nuovo nell'aprile 2013 quando un altro attacco hacker che ha fatto crollare il prezzo dell'83%. E dopo aver raggiunto i $20.000 per la prima volta il 24 dicembre 2017, ha iniziato un lungo trend ribassista fino al dicembre successivo. Ma da allora, Bitcoin ha superato di gran lunga i $20.000, raggiungendo il massimo di $68.000. Se raggiungesse di nuovo il precedente massimo, sicuramente supererebbe quota $68.000.

I Prezzi delle Criptovalute Hanno Già Toccato il Fondo?

I prezzi delle criptovalute hanno già toccato il fondo? Secondo me questa è la domanda sbagliata, mio caro lettore, perché è impossibile rispondere finché il mercato non si muove, e allora tutti sapranno la risposta.

Non c'è modo di essere sicuri che il fondo sia questo o meno. Più in generale, non c'è modo di sapere quale sarà l'andamento futuro del prezzo di un qualsiasi asset liquido o di un titolo con una certezza tale da basare la propria decisione di investimento.

Il mercato delle criptovalute e delle azioni è semplicemente troppo grande per sapere cosa faranno domani tutti gli operatori del mercato. E potenzialmente chiunque nel mondo abbia denaro sufficiente a comprare o vendere BTC o NYSE:SI potrebbe diventare un operatore del mercato domani.

La natura estremamente liquida delle criptovalute, l'enorme numero di scambi e la portata globale del settore riducono ancora di più le probabilità di individuare correttamente l'andamento futuro dei prezzi di questi asset.

Perché le criptovalute stanno crollando? E si riprenderanno?

Ecco cosa si chiedono da decenni i grandi investitori Warren Buffett e Charlie Munger quando devono decidere se acquistare azioni di una società:

È un ottimo valore per il prezzo che sto pagando?

Tutto qua! Non si preoccupano nemmeno di fare ipotesi del tipo: "Ma se aspetto una settimana o un mese e magari lo trovo a un prezzo ancora più basso"

Per loro non rientra nell'equazione. Si limitano a valutare al meglio qualsiasi mercato, senza cercare di capire quando la prossima marea arriverà o si ritirerà, non essendo utile al loro scopo.

Mentre per decenni Berkshire Hathaway ha battuto i rendimenti dell'indice S&P 500 guardando un potenziale investimento e chiedendosi: "Ha un vantaggio competitivo sostenibile a lungo termine, finanze solide e un buon team di talento?

Come Scegliere la Migliore Criptovaluta su Cui Investire per Trarre Profitto dal Crollo delle Criptovalute del 2022

Per questo motivo ho stilato la seguente lista delle 4 migliori criptovalute su cui investire durante il crollo delle criptovalute del 2022 utilizzando la stessa domanda. Abbiamo tra le mani un progetto su blockchain con un vantaggio competitivo sostenibile a lungo termine, finanze solide e un buon team di talento? Sì.

Siamo nel bel mezzo di una grande correzione dei prezzi delle criptovalute, con un calo massimo del 90% o maggiore rispetto ai prezzi dell'anno scorso? Questo è da vedere. Preferirei perdere questa occasione e comprare di più a prezzi ancora più bassi, piuttosto che perderla in senso opposto.

1. Metacade (MCADE) - Una delle migliori criptovalute da acquistare in questo momento. Le migliori criptovalute del settore del DeFi Gaming su cui investire nel 2023!

Se quest'anno hai intenzione di acquistare una sola criptovaluta, compra Ethereum. Dopo l'aggiornamento e il passaggio al modello proof-of-stake, il prezzo potrebbe salire alle stelle. Ma se hai intenzione di acquistare due criptovalute quest'anno, compra Ethereum e Metacade (MCADE). MCADE è una novità nel settore e con il suo lancio previsto nel primo trimestre del 2023, c'è la possibilità di realizzare grandi profitti da un aumento del prezzo.

Il nuovo token ha un forte vantaggio competitivo in quanto è un gaming hub DeFi unico nel suo genere, come una sala giochi su blockchain decentralizzata. Durante il crollo delle criptovalute, i token di gioco con grandi fanbase hanno resistito, mentre molti token programmabili e non fungibili hanno avuto difficoltà. Alcune criptovalute sono supportate da sviluppatori anonimi, mentre Metacade è trasparente e puoi trovare info sul suo team nel whitepaper della moneta.

2. Bitcoin (BTC)

Bitcoin sta resistendo bene per essere una moneta che è scesa così tanto dai suoi ultimi massimi storici. Sebbene BTC abbia perso metà del suo valore rispetto al suo ultimo prezzo record, questa non è una novità.

La criptovaluta originale che detiene ancora il titolo di re delle criptovalute per capitalizzazione di mercato, grazie alla sicurezza della sua blockchain con modello proof of work si riprende sempre.

E a differenza dei precedenti crolli delle criptovalute, questa volta sta accadendo qualcosa di molto interessante. Bitcoin viene scambiato con una volatilità molto bassa rispetto al solito e per mesi è rimasto vicino ai $20.000.

Questo ha portato la CNBC ad affermare: "Il trading di Bitcoin è diventato 'noioso', ma non è necessariamente una cosa negativa." Vijay Ayyar, invece, dell'exchange Luno ha dichiarato alla CNBC: "Il fatto che Bitcoin sia bloccato in un intervallo di questo tipo lo rende noioso, ma questo è anche il momento in cui l'investitore retail perde interesse e i grandi fondi iniziano ad accumulare"

3. Ethereum (ETH)

Come detto in precedenza, Ethereum ha in serbo un grande 2023. La fusione di quest'anno è stata un'impresa ingegneristica di una portata senza precedenti nella storia.

La quantità di ETH messo in staking che abbiamo visto dopo la fusione è sbalorditiva.

Ricordi la parte relativa alle "finanze solide" nella domanda per trovare le migliori criptovalute su cui investire durante il crollo delle criptovalute? Attualmente 14 milioni di Ether per un valore di circa 2 miliardi di dollari sono stati depositati dagli staker di Ethereum, secondo un report del 30 Ottobre di CoinDesk.

4. BNB Coin

BNB Coin consente di ottenere vantaggi speciali sugli exchange di Binance e di utilizzare la Smart Chain di Binance per coniare token programmabili BEP-20 e token non-fungibili BEP-721.

BNB utilizza un meccanismo di consenso ibrido chiamato Proof of Staked Authority. Combina il Proof of Stake e il Proof of Authority per ottenere il consenso sul layer base di Binance.

BNB è una buona criptovaluta non solo per la sua fornitura totale fissa e per il burning trimestrale di monete, che la rendono molto deflazionistica e di valore duraturo, ma anche perché la società dietro di essa lavora molto sullo sviluppo, sul miglioramento e sulla commercializzazione dei suoi prodotti.

Offre una buona esposizione a tutti i progetti in crescita nell'ecosistema Binance su Binance Launchpad e sulla sua Smart Chain, aggiungendo così automaticamente una certa diversificazione. BNB Chain ha appena annunciato un fondo di 10 milioni di dollari per il supporto dei progetti su blockchain nel quarto trimestre.

Conclusione

Se hai un po' di risparmi da parte in questo trimestre e nel prossimo, soldi di cui non hai bisogno e di cui non sentiresti la mancanza se non ci fossero più e vuoi provare a fare un investimento con un buon rapporto rischio/rendimento nel settore del DeFi gaming e del play to earn (P2E), MCADE è un'eccezionale opportunità da non lasciarsi sfuggire in questo momento. Se invece vuoi essere "più conservativo" nel tuo investimento, allora dovresti puntare su BTC, ETH e BNB essendo queste le criptovalute standard con un enorme potenziale di crescita.

