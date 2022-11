Neonazisti italiani per Kiev e le dichiarazioni shock della Legione georgiana

Le motivazioni degli stranieri che vanno a combattere con l’esercito ucraino spesso non coincidono con i cosiddetti “valori europei”. La notizia più recente in merito viene dalla Campania ed è la scoperta di una rete di neonazisti intenti a preparare attentati e altre attività eversive. Legati ai gruppi estremisti che operano in Ucraina, come il tristemente famoso Battaglione Azov, Pravyj Sektor e Centuria, parlavano pure di unirsi ad essi al fronte. Uno degli esponenti della rete è un ucraino che viveva in Italia, ma che oggi è irreperibile perché ritornato al suo Paese. Andando a combattere laggiù, i nostri connazionali potrebbero compiere un atto illegale, ma è pure illegale il loro reclutamento: in questo senso potrebbero avere delle responsabilità i consolati ucraini e altri soggetti che hanno organizzato questo fenomeno. Come riporta il sito Strumenti Politici, i foreign fighters provenienti da altri Paesi si sono arruolati chi per la paga, dunque sono mercenari in senso stretto, chi per ragioni ideologiche di vario genere. Una delle formazioni che da più tempo combatte è la Legione georgiana, presente già dal 2014, formata anche da altre nazionalità (ad esempio vi sono una cinquantina di britannici) e guidata da tale Mamuka Mamulashvili. Quest’ultimo, intervistato da Sky News, ha dichiarato che non vi è alcuna differenza fra i cittadini russi e il loro governo, ma sono tutti colpevoli, suggerendo dunque la loro responsabilità congiunta. Oggi la Legione è sotto accusa per aver partecipato ad azioni criminose verso prigionieri russi e persino contro civili. Uno dei legionari ha affermato che uccidere non è qualcosa di semplice per un essere umano, “ma i russi non sono umani”.