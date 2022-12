Racconigi, la lista Gorgo: “Ci negano anche le bacheche”

Secondo antica tradizione, sotto i portici della centrale via Morosini ci sono le bacheche delle associazioni cittadine: gruppi di volontariato, società sportive, formazioni politiche…

Attualmente sono 18, ma alcune figurano abbandonate da tempo e molte non vengono aggiornate da mesi o addirittura da anni, conferendo al luogo un’immagine di trascuratezza e degrado.

Nel mese di settembre la lista Gorgo, minoranza in Consiglio comunale, ha rivolto al sindaco la richiesta di poterne avere una “da usare per informazioni e comunicazioni in riferimento all’attività politica e amministrativa svolta”.

Il sindaco, sostenendo che “è allo studio da tempo una riorganizzazione delle bacheche” ha risposto: “non appena verrà effettuata sarà nostra cura riferirvi in merito”.

Essendo trascorsi due mesi e non avendo ricevuto ulteriori notizie, nei giorni scorsi il gruppo di minoranza è tornato a presentare la propria richiesta rendendosi inoltre disponibile “a titolo gratuito, alla messa in ripristino di una bacheca e alla presa in carico, fino a quando l’amministrazione non deciderà la riorganizzazione delle stesse”.

Tranchant la risposta del sindaco Valerio Oderda: “In riferimento alla vostra nota, si rimanda a quanto già espresso nella mia precedente comunicazione”.

“A questo punto – commenta ironica la capogruppo d’opposizione Patrizia Gorgo – bisogna concludere che la minoranza fa così paura che neanche le viene dato uno spazio su una bacheca che si è anche offerta di ristrutturare gratuitamente a beneficio di tutti”.