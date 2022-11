Lutto a Costigliole Saluzzo per la scomparsa a 36 anni di Matteo Ghietti. Da pochi mesi era diventato padre

Lutto a Costigliole Saluzzo per la prematura scomparsa di Matteo Ghietti all’età di 36 anni. Imprenditore, padre del piccolo Francesco, di sette mesi, si è spento nella giornata di ieri, lunedì 29 novembre, dopo aver lottato con una malattia molto aggressiva che in poco tempo ha fatto precipitare le sue condizioni di salute.

"Una persona buona e ben voluta da tutti - commenta la notizia il sindaco di Costigliole Saluzzo Fabrizio Nasi - Non ci sono parole per descrivere questa triste notizia. Lascerà un ricordo indelebile in tutti gli amici con cui ha sempre avuto un rapporto fraterno, segno che in vita ha lasciato molto."

Moltissimi i messaggi sui social che lo ricordano: "Non c'è niente di giusto in tutto questo.. ti vedevo sempre davanti a casa mia e non c era volta che non mi salutavi con il sorriso.. ora quel sorriso sono sicura che vivrà per sempre sul viso del tuo piccolo.. vola in alto”.