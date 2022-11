Indirizzo Chimica e Biotecnologia ambientale al Denina Pellico Rivoira di Saluzzo

Visti l’interesse e la curiosità suscitati dal nuovo indirizzo tecnico “Chimica & Biotecnologie Ambientali”, l’IIS Denina-Pellico-Rivoira dedica un incontro monotematico di orientamento rivolto a tutti gli studenti e le famiglie che desiderino approfondire la conoscenza del percorso, mercoledì 14 dicembre, ore 18, presso la sede in via della Chiesa 21, Saluzzo. Non è richiesta prenotazione.

L’indirizzo è dedicato alle scienze naturali applicate, per imparare a svolgere analisi di laboratorio per migliorare la qualità e l’innovazione tecnologica delle imprese con un focus su ambiente e salute.

Dopo un biennio tecnico comune, il triennio è caratterizzato dalle materie di chimica analitica, chimica organica, biologia e fisica ambientale. Si evidenzia la forte presenza di esperienze pratiche in laboratorio, mediamente per 9 ore settimanali. Il diploma di perito chimico consente di accedere direttamente al mondo del lavoro oppure di proseguire gli studi con corsi universitari o post-diploma.