Atletica: Anna Arnaudo e Valentina Gemetto in raduno a Venaria Reale, il gruppo azzurro si prepara per i campionati europei di corsa campestre

Azzurri in raduno a Venaria Reale, da domenica 27, in vista dei Campionati Europei di corsa campestre in programma domenica 11 dicembre.

Nel gruppo di atleti e atlete convocati dal direttore tecnico Antonio La Torre la borgarina del Battaglio Cus Torino Anna Arnaudo, fresca vincitrice del J Medical Cross, disputatosi sul percorso della rassegna continentale e la portacolori dell'Atletica Saluzzo Valentina Gemetto.

Il raduno si concluderà sabato 3 dicembre.

L'ELENCO DEI CONVOCATI

SENIOR

liass Aouani (Fiamme Azzurre), Pietro Arese (Fiamme Gialle),Yassin Bouih (Fiamme Gialle), Yohanes Chiappinelli (Carabinieri), Gaia Colli (Carabinieri), Federica Cortesi (Atl. Valle Brembana), Nekagenet Crippa (Esercito), Federica Del Buono (Carabinieri), Valentina Gemetto (Atl. Saluzzo), Micol Majori (Pro Sesto Atl.), Gaia Sabbatini (Fiamme Azzurre), Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre), Federica Zanne (Esercito), Osama Zoghlami (Aeronautica).

UNDER 23-UNDER 20

Luca Alfieri (Pbm Bovisio Masciago), Anna Arnaudo (Battaglio Cus Torino), Aurora Bado (FreeZone), Alain Cavagna (Atl. Valle Brembana), Ludovica Cavalli (Aeronautica), Ossama El Kabbouri (Battaglio Cus Torino), Marco Fontana Granotto (Atl. Insieme Verona), Francesco Guerra (Carabinieri), Riccardo Martellato (Assindustria Sport), Cristina Molteni (Atl. Valle Brembana), Michela Moretton (Atl. Ponzano), Sara Nestola (Calcestruzzi Corradini Excelsior), Federico Sammartino (Cus Palermo), Giovanna Selva (Carabinieri), Enrico Vecchi (Atl. Rodengo Saiano Mico).