L'Atletica Saluzzo fa la voce grossa nella mezza maratona di Savona

C’era anche un quartetto di portacolori dell’Atletica Saluzzo all’8° edizione della mezza maratona di Savona, un appuntamento che si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nel panorama delle corse su strada.

Tra le donne a dominare è Addisalem Belay Tegegn, etiope che corre per i colori della capitale del Marchesato, che in 1h13’47” ha la meglio su Carla Primo del Borgaretto ’75 e la sua compagna di squadra Iris Baretto che, pur non al meglio agguanta il terzo gradino del podio in 1h21’33”.

Tra gli uomini, dove a vincere è Ouhda Ahmed della Casol Noceto, si vede un po’ di provincia Granda con Mattia Galliano (Roata Chiusani) all’esordio sulla distanza e 3° assoluto e con Nicholas Bouchard (Atletica Saluzzo) 5° col tempo di 1h10’53” che conferma al secondo il proprio personale. Miglior prestazione che non è invece sfuggita al suo compagno di squadra Danilo Biei che col tempo di 1h20’59” ottiene il 5° posto tra gli Sm45.