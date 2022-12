Sci alpino: Edoardo Saracco in top ten nel gigante FIS-NJR di Arosa

In attesa che prenda il via a Gurgl in Austria la Coppa Europa maschile, trasferta sulle nevi svizzere di Arosa per alcuni atleti azzurri.

Lunedì 28 novembre era in programma un Gigante FIS-NJR, che è stato vinto dallo Junior lombardo Pietro Giovanni Motterlini. L’atleta dello Ski Racing Camp ha chiuso le due manche nel tempo totale di 1’,52”,44/100, precedendo rispettivamente per 24/100 e per 42/100 gli elvetici Kilian Abplanalp (Sak-Haslital-Brienz) e Cyril Eberle (Ski Club Flumserberg).

Nono posto per il carabiniere limonese Edoardo Saracco ad 1”,25/100 e undicesimo per il carabiniere novese Lorenzo Thomas Bini ad 1”,43/100.

Oggi (martedì 29) e domani (mercoledì 30 novembre) ad Arosa sono in programma altre gare di Gigante FIS e FIS-NJR.