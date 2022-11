"Gocciole d'Amore": un successo la presentazione del libro che ama la vita

“Gocciole d’Amore”: il filo conduttore del libro, composto da 9 racconti che attraversano il Piemonte dal 1095 fino al 1953, la Louisiana di fine ‘700, la Venezia degli anni ‘30, la Russia Portuale d’inizio ‘900, è l’Amore. Amore non inteso esclusivamente come il legame da due persone, ma inteso come il legame con il tutt’uno che ci circonda, con la vita.

Amore che ha come sinonimi Amicizia, Solidarietà, Sacrificio, Fedeltà, Tradimento. L’Amore che è la Vita stessa, l’Amore che mai deve mancare!



Partendo dall’essenza del suo ultimo libro, l’autore Franco Racca, con Antonio Lattarulo, organizzatore e presentatore della serata svoltasi il 26 novembre, la poetessa Erica Bertolusso, e l’attore e doppiatore Massimo Marasso, sono stati i protagonisti di un incontro dove il numeroso pubblico ha vissuto emozioni e empatia, grazie ai racconti che sono stati letti estrapolandone parti che hanno scaldato il cuore.

Una presentazione particolare possiamo definirla: musica, parole, emozioni, stati d’animo si sono mescolati formando un tutt’uno di impatto, senza l'assillo di acquistare il libro a fine serata, volutamente non messo in vendita dallo scrittore.



«La serata è stata organizzata per vivere emozioni attraverso la lettura - dichiara l’organizzatore Antonio Lattarulo - vissuta, dal lettore, come fonte per creare, creare tutto, perché l’interpretazione della lettura libera la fantasia. Colui che legge divenga il creatore della sua realtà. Leggere i libri di Franco è così perché lui scrive in modo colorato, armonico, musicale. Utilizza termini desueti, come ferino, usta, errabondo, canuti, bauta, che diventano quasi moderni nel contesto dei suoi racconti».



E la serata è stata sicuramente all’insegna della creatività: «L’autore ha estratto un brano per ogni racconto - continua Lattarulo - recitato dall’attore Massimo Marasso, e espresso in musica all’inizio ed alla fine dalla poetessa Erica Bertolusso con il particolare strumento dell’handpan. Così abbiamo unito la magia della voce, musica e parole, elevanto quattro sentimenti: la gratitudine, l’amore, la bellezza e la felicità. Durante la presentazione, oltre a quelli di Franco, sono stati recitati altri brani, poesie e aforismi di autori quali Anton Pavlovic Cechov, Socrate, Aristotele, Confucio».



«Per me è stata un'emozione presentare questo libro - afferma lo scrittore Franco Racca - perchè questi racconti rappresentano la mia evoluzione narrativa. Da quando scrivo ho imparato a percepire ed a capire il mondo che ci circonda in modo diverso. Sono più consapevole di alcuni aspetti e li leggo in modo diverso. Ringrazio chi mi ha accompagnato questa sera lungo una nuova via per presentare i libri, senza lo stato d'animo che quasi ci obbliga ad acquistarli sul posto. Se a qualcuno del pubblico è piaciuto potrà comperarlo online».



«Ringrazio l’autore Franco Racca, la poetessa Erica Bertolusso per il suo modo di interpretare in musica i brani, l’attore e doppiatore Massimo Marasso, Cristina Spertino per foto e video, e Daniela e Marco Sartore di Cascina Pranda per l'ospitalità. Ovviamente un grazie particolare anche al pubblico che ha seguito la serata con grande attenzione e sentimento, portando a casa le emozioni dell’amore» le parole conclusive dell'organizzatore.



La serata si è conclusa con un “aperitardi” e con la “non vendita” del libro che si può invece acquistare sul sito susiledizioni.com.