La scrittrice cuneese Ornella Giordano presenta a Torino il libro "Il ragazzo smarrito"

IL RAGAZZO SMARRITO è la storia di una caduta e di una redenzione. Un ragazzo che compie terribili crimini prima dei vent’anni, ma negli anni del carcere si ravvede, con grande forza di volontà e tenace impegno, risale l’abisso, ritrova se stesso e ricomincia.

Ornella Giordano trova una prospettiva diversa da cui osservare la condanna all’ergastolo. Lascia la mano libera di scrivere, infilandosi nelle pieghe di una storia drammatica, ma intrisa anche di rapporti personali ricchi e intensi.

Scopre che il bene e l’affetto uniti alla fiducia di non essere abbandonati, rappresentano una preziosa risorsa per salvarsi e tornare nuovamente liberi di amare la vita come non mai.