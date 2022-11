Red - La scoperta di essere autistica e l'attivismo per raccontare il mondo di chi funziona diversamente

Una chiacchierata a cuore aperto con Red, ballerina professionista saluzzese che a 31 ha scoperto che la sua diversità aveva un nome: autismo.

La diagnosi le ha permesso di fare pace con se stessa e di capire che tutto quello che le veniva fatto pesare, il suo essere strana, altro non era che la risposta del suo cervello alle istanze del mondo.

Red è autistica ma senza altre compromissioni intellettive. E' un'attivista e sui social si racconta e racconta l'autismo, per farlo conoscere e capire e per aiutare i genitori, i docenti o gli educatori nell'approccio e nella relazione con chi funziona in modo non giusto o sbagliato ma semplicemente diverso.

Una puntata che racconta la diversità e l'originalità come valore e come ricchezza.