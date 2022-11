Competenza, selezione di brand e prodotti con soluzioni per ogni stile, Wezzi: l’eCommerce di scarpe, abbigliamento e borse con più di 10mila articoli a catalogo

Su www.wezzi.it è stata composta un’esperienza d’acquisto in formato digitale che sintetizza più di 70 anni di esperienza nella vendita in ambito fashion. È infatti l’eCommerce di scarpe, abbigliamento e borse che dispone di un’offerta strutturata in oltre 10mila prodotti, concepiti per dare risposta alle esigenze di donne, uomini e bambini. Sono stati selezionati i marchi più prestigiosi così da consentire la composizione dell’outfit perfetto per le proprie preferenze in fatto di stile e le diverse occasioni.

Su Wezzi.it sono presentati oltre 4.000 articoli di nuova collezione in ogni stagione. Dai modelli più chic a quelli più confortevoli, sono accessibili con immediatezza i marchi prestigiosi della moda italiana e internazionale, quali Gattinoni, MaxMara, Marella, Sun68, New Balance, Albano, Dr. Martens, Valentino Bags, Guess, Liu Jo, Nero Giardini, Manila Grace.

Lo store online è stato lanciato nel 2015 e nasce per rendere accessibile, in ambito digitale, un’esperienza maturata in decenni di attività. Non è infatti un banale eCommerce ma un negozio digitale di moda fatto di pixel e di persone con esperienza sul campo.

Alla base c’è un’azienda di famiglia giunta alla terza generazione, che dispone di quattro punti vendita, per un totale di oltre 3000 mq espositivi. Prerogative che l’hanno resa un riferimento sul territorio salentino per la moda di qualità.

E sono proprio gli anni trascorsi tra i corridoi dei negozi che hanno permesso al team di capire le esigenze dei clienti e ciò che influenza le scelte d’acquisto. Insieme a uno shopping digitale incentrato su usabilità e semplicità, Wezzì costituisce un autentico Personal Shopper digitale che veste il cliente per ogni occasione, fornendo consigli e supporto grazie a una sintesi tra tecnologia e naturale approccio alla consulenza personalizzata.

Sfruttando social e newsletter, Wezzì fornisce settimanalmente i trend stagionali, raccontando i piccoli trucchi del mestiere per valorizzare la propria fisicità e le soluzioni fashion più appropriate a ogni circostanza. Sono del resto oltre 3.300 le recensioni di clienti certificate da Feedaty che attestano le qualità esclusive di www.wezzi.it.

Come ulteriori elementi di valorizzazione dell’offerta troviamo il reso garantito entro 30 giorni e l’accesso a un customer care multicanale, attivo da lunedì a venerdì, dalle 10:00 alle 18:00. Vengono inoltre implementati metodi di pagamento sicuri, da PayPal al bonifico bancario.

