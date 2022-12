Tirolix Shop, forniture alberghiere di alta qualità

Vasto assortimento di prodotti e con referenze di marca per clienti sensibili al prezzo. Offerte esclusive e vantaggi grazie a marchi affermati.

Tirolix Shop propone anche online articoli e accessori di qualità ordinabili online, all’interno di un vasto catalogo di prodotti nuovi e di tendenza. In particolare, Tirolix si propone in particolare come fornitore specializzato in articoli per alberghi e ristoranti, grazie ad un catalogo che conta oltre 200 mila referenze di alta qualità a prezzi di mercato molto competitivi. Affidarsi a un partner organizzato e affidabile come Tirolix è importante sotto diversi aspetti. Tutte le referenze sono disponibili in pronta consegna, grazie ad un efficiente servizio post vendita.

Tirolix Shop, forniture alberghiere al massimo della qualità

L'ospitalità all’interno di una struttura alberghiera deve essere all’altezza delle esigenze dei clienti, nonché rispettare determinati criteri di qualità. Per questo motivo è bene scegliere articoli ed accessori come bicchieri, porcellana e posate che sappiano appagare il gusto di chi ne usufruirà. A questi, infatti, si aggiungono altre merceologie come vasi di fiori e oggetti decorativi, atti a rendere l’aspetto scenografico ancora più impattante.

Dall’aspetto pratico a quello estetico fino a toccare quello professionale. L’assortimento proposto da Tirolix mettere a disposizione la migliore strumentazione per camerieri e professionisti che operano, ad esempio, in una sala ristorante, grazie alla possibilità di scegliere il prodotto ideale tra varie categorie di vassoi, coltelli da cameriera, cavatappi, sacchetti per cameriere.

Anche i processi di lavoro devono essere pianificati secondo standard di efficienza e funzionalità. Infatti Tirolix propone una selezione di articoli, che comprende porcellana da hotel, bicchieri, accessori per la ristorazione, articoli speciali per il servizio in camera e le pulizie. In tale contesto rientrano i carrelli della cameriera o della lavanderia, i carrelli portabagagli o le culle da viaggio, oltre a articoli per la pulizia. Tazze di plastica infrangibili o stoviglie di hotel robuste sono, invecem adatte per la zona piscina e l'area esterna.

L’efficienza passa dalla cucina

La gamma completa offerta da Tirolix è stata progettata per rendere più funzionale possibile l’ambiente cucina, grazie a pentole, padelle e contenitori gastronomici, coltelli, cucchiai di legno per contenitori di stoccaggio.

Nella fattispecie, si tratta di prodotti che derivano anche da collaborazioni con aziende specializzate di settore, note e apprezzate sul mercato per qualità e robustezza. Meritano una menzione anche articoli ed accessori come taglieri e spatoli, importanti strumenti in grado di semplificare qualsiasi operazione,anche la più delicata, in cucina.

Dalla cucina al bar il passo è breve. Questo è un altro ambiente che necessita di particolari strumentazioni per la preparazione di aperitivi di ogni tipo come bicchieri per cocktail, long drink, miscela bicchieri, shaker, bar, versatore, vassoi e frantoi dei cubetti di ghiaccio, juicers, frullatori per bar.

Per il servizio, interessante la categoria che riguarda i bicchieri da martini, ciotole in stile vintage o fantasiose tazze tiki che rendono ogni cocktail un’esperienza degustativa mixata al senso estetico dell’accessorio che si ha tra le mani, in virtù dell’aspetto qualitativo e dal design, nonché diverse possibilità di combinazione.

I fattori di successo di un fornitore sempre aggiornato

Tirolix, attraverso il suo catalogo, tiene ben conto di ogni aspetto che caratterizza da un lato la gastronomia e dall’altro il business alberghiero. Ogni prodotto corrisponde un dettaglio di stile, che deve essere rispettato in ogni sua forma; pratica, di qualità e selettiva.

Per ristorazione e catering, Tirolix mette a disposizione un assortimento di prodotti come bicchieri, porcellane e posate, per la piena soddisfazione di realtà diverse: locande, ristoranti e caffetterie, per proseguire con bar, discoteche o aziende di catering.

Articoli e accessori come pentole, sistemi a buffet, forniture per bar e accessori per la cucina sono tra i più comuni, come l’assortimento caratterizzato da forniture alberghiere prettamente rivolte alla pulizia, al servizio in camera o all'area benessere.

Tra i vantaggi che un'azienda come Tirolix offre, è il servizio di consulenza personale, fornita da oltre 40 operatori di assistenza sul campo, capaci di consigliare e assistere ogni cliente, garantendo esperienza e competenza attraverso una vasta gamma dei prodotti a catalogo. L'alta disponibilità e l’ampio assortimento di articoli presente all’interno del catalogo di Tirolix garantisce ai clienti un'esperienza d'acquisto lineare, sicura e rapida da un punto di vista logistico.