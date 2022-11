Tracciamento dei pacchi: come trovare gli ordini smarriti

Acquistare online è ormai diventata una consuetudine per milioni di italiani. Non solo i “nativi digitali”, ma anche i “boomer” o presunti tali hanno ceduto al fascino degli e-commerce e a tutti i vantaggi che comporta fare acquisti seduti dal proprio divano di casa. L’unica incognita quando si acquista online, tuttavia, è legata ai tempi delle spedizioni: soprattutto quando fai compere da venditori extra UE si vive sempre con il dubbio del se e quando arriverà il pacco. In queste righe parleremo di un nuovo servizio di tracciamento dei pacchi destinato a rivoluzionare il tracking: Ordertracker.

Cos’è Ordertracker?

Ordertracker è un portale web che funge da traccia pacco in linea. Si tratta di un metodo di ricerca tanto semplice quanto intuitivo: nella homepage del sito di Ordertracker è presente un box di ricerca dove, inserendo il numero di tracking, è possibile risalire a qualsiasi tipo di spedizione dagli uffici postali di tutto il mondo. Sono centinaia i corrieri internazionali disponibili su Ordertracker, fra i quali figurano colossi come Banggood, Aliexpress, Amazon Logistics TBA, eBay, Walmart, Wish e tantissimi altri. Qualora si voglia controllare lo stato di due o più spedizioni contemporaneamente, sarà sufficiente inserire nel box di ricerca i vari numeri di tracking separandoli fra loro con lo spazio o con la virgola.

Rispetto ad altri sistemi di tracking si tratta di una vera e propria rivoluzione: prima si era costretti a spulciare sul sito web del corriere, che nel caso di spedizioni provenienti dalla Cina era disponibile solo in cinese, rendendone quindi impossibile l’utilizzo per chi non conosce la lingua. Oggi invece con Ordertracker è sufficiente avere il numero di tracking per capire in che parte del mondo è in quel preciso momento il pacco che stiamo aspettando.

Tutti i vantaggi di Ordertracker

Se è Ordertracker è così efficiente nella ricerca di un pacco, è sicuramente perché può accedere a un database praticamente infinito. All’interno di questo portale, infatti, sono tracciati i numeri di spedizioni di oltre 1200 corrieri in tutto il mondo. Ovviamente, oltre a spedizioni di e-commerce “mainstream” come Amazon ed eBay, è possibile controllare i pacchi provenienti da portali asiatici più remoti come Wish e Aliexpress.

Attraverso il numero di tracking, l’algoritmo di Ordertracker è in grado di risalire, ovviamente, anche al nominativo del corriere. Ciò non toglie che è possibile fare una ricerca selezionando prima il corriere fra gli oltre 1200 disponibili, e solo dopo inserendo il numero di tracking.

Inoltre, per evitare di controllare in maniera ossessiva il sito web di Ordertracker per verificare lo stato della spedizione, è possibile impostare le notifiche via poste elettronica. In pratica, ogni qualvolta che una spedizione cambierà stato, ti sarà inviata una specifica mail sulla tua casella di posta elettronica.

Ultimo ma non meno importante, Ordertracker non solo è ovviamente navigabile anche da dispositivo mobile, ma per gli utenti interessanti è possibile scaricare l’app ufficiale per Android o iOS. L’app ufficiale di Ordertracker garantisce le stesse funzionalità del sito web.

Un tool pensato anche per i venditori

Ordertracker non è però pensato solo per i consumatori, ma può rivelarsi un valido alleato per qualsiasi portale di e-commerce. Se hai un sito web in cui vendi i tuoi prodotti, su Ordertracker puoi scaricare un widget JavaScript che permette di inserire una pagina di controllo spedizioni direttamente sul tuo portale. Se vendi utilizzando Shopify, l’inserimento della pagina di monitoraggio delle spedizioni sarà ancora più semplice grazie all’apposito tool. In tutte le pagine di monitoraggio, inoltre, potrai sempre inserire il brand e/o logo del tuo personale e-commerce.