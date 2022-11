A Magliano Alfieri il Mercato dei prodotti del territorio e dell’artigianato

Il Natale arriva prima al castello di Magliano Alfieri, con la seconda edizione del Mercato dei prodotti del territorio e dell’artigianato e le porte del maniero gestito dalla Barolo & Castles Foundation che tornano ad aprirsi appositamente per l’occasione. Nelle domeniche 4 e 11 dicembre si rinnova infatti l’appuntamento promosso per la prima volta lo scorso anno dalla Commissione Turismo Eventi del Comune per promuovere e dare sostegno alle attività del territorio. E così, in entrambe le giornate, si potrà passeggiare per il borgo e andare a caccia di regali tra i banchi del mercato, ascoltare musica e, dalle 10,30 alle 18,30, scegliere di visitare gli spazi del Museo di Arti e Tradizioni popolari, con la sezione dei Soffitti in Gesso, e del percorso museale dedicato al Teatro del Paesaggio delle colline di Langhe e Roero (ultimo ingresso alle 17,30).

I banchi del mercato si snoderanno lungo le vie del centro storico, dove le varie associazioni – Proloco, Protezione Civile e Scout – distribuiranno bevande, dolci e piatti caldi e gustosi, dalla polenta al vin brulè fino alla cioccolata calda. Ad allietare la festa ci saranno artisti di strada, giocolieri, acrobati e animatori pronti a coinvolgere il pubblico di grandi e bambini, che potranno anche incontrare un generoso Babbo Natale carico di doni. Mentre per tenere fede all’intento del Magliano Classic Festival (la scuola di alto perfezionamento musicale di casa al castello degli Alfieri) di diffondere la cultura musicale tra i più giovani, in entrambe le giornate molto spazio sarà dato alla musica.

Si comincia domenica 4 dicembre, a partire dalle 10, con la Banda Musicale “La Maglianese”. Nel pomeriggio alle 15 l’appuntamento sarà invece con lo spettacolo dei burattini de “I cera una volta”, mentre alle 15,30 prenderà il via il concerto della corale del Liceo Musicale Leonardo da Vinci di Alba.

Domenica 11 dicembre la giornata sarà invece animata dagli zampognari di Vottignasco con le più tipiche arie natalizie, il gruppo circense ArteMakìa che si esibirà nel pomeriggio alle 14,30 e infine, alle 16,30, la corale giovanile del territorio “I mulini a vento”.