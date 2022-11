A Santo Stefano Belbo il Natale inizia il 10 dicembre per i più piccoli

Sono tantissimi gli eventi – organizzati dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Vitis – pensati a Santo Stefano Belbo, già a partire da sabato 10 dicembre, per aspettare insieme il Natale, offrendo ai più piccoli (ma non solo) momenti divertenti ed emozionanti, tutti a partecipazione gratuita.

Natale e bambini costituiscono un connubio indissolubile: non a caso il primo appuntamento nel calendario di “Natale a Santo Stefano Belbo 2022” è dedicato proprio ai più piccoli. Sabato 10 dicembre, alle ore 21.00, il salone parrocchiale del sottochiesa ospiterà la compagnia teatrale Le Strologhe con “Storie da mangiare”.

Carla Taglietti e Valentina Turrini interpretano Temis e Ines, due cuoche annoiate da una cucina che prevede sempre i soliti ingredienti e quindi sempre gli stessi piatti. Tra chiacchiere strampalate, danno vita a buffi personaggi che daranno nuova linfa a inedite versioni di due fiabe molto famose: “La principessa sul pisello” e “Biancaneve e i sette Nani”… o per meglio dire, Biancaneve e i sette Pani.

Domenica 11 dicembre si procede con un pomeriggio magico: dalle ore 14.30 in piazza Umberto I, sotto l’ala, Babbo Natale e i suoi elfi metteranno in scena “Il Natale dei bambini”, con giochi, animazione e una golosissima cioccolata calda per tutti.

Anche il week end successivo avrà momenti dedicati soprattutto ai più giovani, ma anche a tutti coloro che amano sognare ed entusiasmarsi. Sabato 17 dicembre, dalle ore 15.00, presso il salone polifunzionale in via Bruno Caccia, il parco didattico esperienziale “Le Colline di Giuca” accoglierà i bambini per insegnare loro attraverso il gioco e il divertimento.

La sera invece, alle ore 21.00, un appuntamento dedicato alla musica con il concerto di Natale del Rojoicing Gospel Choir. Il concerto si terrà nel salone parrocchiale del sottochiesa e al termine saranno distribuiti panettone e cioccolata calda.

Domenica 18 dicembre si conclude in bellezza: alle ore 14.00, in piazza Umberto I, Babbo Natale arriva dal cielo! L’evento è a cura dell’Associazione nazionale Paracadutisti d’Italia a cui seguirà un divertente spettacolo di magia con il Mago Mimmo. Per concludere in dolcezza, cioccolata calda e regali per tutti i bambini.

«Ci prepariamo a vivere un mese di dicembre davvero intenso, ricco di appuntamenti pensati soprattutto per i bambini – afferma il sindaco del Comune di Santo Stefano Belbo, Laura Capra –. Come sempre, lavorando di squadra con il territorio, e in particolare in collaborazione con l’Associazione Vitis e la Fondazione Cesare Pavese, nell’ambito del piano di sviluppo locale ‘Un paese ci vuole’, abbiamo pensato a delle proposte in grado di coniugare tradizione e innovazione, offrendo intrattenimento e occasioni di svago che crediamo possano dare un impulso positivo anche agli esercizi commerciali del nostro paese».