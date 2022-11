A Savigliano il Natale è incantevole!

Come nel 2021 piazza Turletti ospiterà il Laboratorio degli Elfi, la caratteristica pagoda esagonale che ospiterà Laboratori, letture, incontri per grandi ma soprattutto per bambini.

Sabato 10 dicembre il Laboratorio degli Elfi si anima con l’Oasi Giovani che propone la creazione di addobbi natalizi per i più piccoli e la costruzione dei folletti amici di Babbo Natale per i bambini 7-10 anni. Alle 15 del pomeriggio si potranno fare Ghirlande di Neve con l’Associazione Voci di Mamme, dalle 16.30 laboratori creativi e trucca bimbi di Natale con lo staff di McDonald ’s.

Domenica 11 al mattino a cura della Coop. Proposta 80, Laboratori creativi con materiali di recupero a tema natalizio riservati a bambini e genitori dal titolo “Addobbi per Porta” e “Babbi simpatici”. Al pomeriggio, “Vestiamo la tavola a Festa” con lana, cotone, sughero, bacche, rametti, pigne e altri regali dell'inverno realizzeremo un centrotavola e dei portatovaglioli per una tavola di Natale davvero speciale...a cura di Voci di Mamme.

Alle 17.30 “Ti trucco per le Feste” laboratorio di trucco per adulti con Monica della Rosa del Deserto. Incontro interattivo per trovare il trucco perfetto per queste vacanze di Natale!

Mercoledì 14 il Laboratorio degli Elfi accoglie le classi saviglianesi, per ascoltare la Lettura della Volpe e la Neve, direttamente dalla voce della Bibliotecaria Valeria Nigro; la favola si può rileggere nelle vetrine dei negozi saviglianesi, ed è possibile ritirare una stampa della favola illustrata presso l’ufficio turistico, il ricavato sarà devoluto alla Caritas cittadina. L’ iniziativa è a cura dall’Assessorato alle manifestazioni.

Sabato 17 dicembre, laboratori dedicati alle scuole Saviglianesi “NataLeggendo” cura della Biblioteca Civica e della Coop Proposta 80. Al pomeriggio con Maria Laura Silano “Chi aiuta Babbo Natale?”. Durante l'attività sarà letta una storia interattiva con il Kamishibai dedicata al mitico Babbo Natale. Un mix di personaggi e imprevisti da sistemare per far sì che l'uomo dalla tuta rossa possa consegnare nel miglior modo i regali il 25 Dicembre. Tutti saranno protagonisti della lettura e ognuno dei partecipanti nella seconda parte del laboratorio realizzerà un souvenir a tema da portarsi a casa!

Si conclude la giornata con il laboratorio “Caldo Inverno”. A cura di Tiziana di La Nuova Natura, degustazione di infusi e the invernali, e approfondimento sulle loro proprietà benefiche.

Domenica 18 una mattina dedicata alla magia, gli aspiranti piccoli Maghi potranno imparare tanti trucchetti, direttamente dal Mago Trick Track! Al pomeriggio, un laboratorio per adulti: “A Tavola con Manu,” tanti spunti per una tavola delle feste perfettamente allestita i partecipanti potranno allestire il loro personale centro tavola natalizio. Si conclude il programma con i laboratori creativi e trucca bimbi di Natale a cura dello staff di McDonald ’s.

Per i laboratori la prenotazione è vivamente consigliata poiché il numero dei posti è limitato.

Per prenotarsi sarà sufficiente collegarsi al sito www.entemanifestazioni.com nella sezione Incantevole Natale.

Il clima natalizio prosegue per tutto il mese di dicembre con due diversi cartelloni: “Natale in Cultura” e “Natale in Musica”, a cura del Municipio e delle associazioni cittadine.

Vi aspettiamo a Savigliano, per vivere insieme la magia del Natale.

Per info:

il sito della Fondazione Ente Manifestazioni Savigliano www.entemanifestazioni.com

Seguiteci su fb: https://www.facebook.com/EnteManifestazioniSavigliano/

Sulla pagina Instagram

https://www.instagram.com/incantevole_natale/