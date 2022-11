Arco e frecce: ne parla un giovanissimo studente appassionato arciere del Terzo Millennio

Stasera mercoledì 30 novembre alle 17 nuovo appuntamento della rassegna il Salotto della Storia, curato da Maura Aimar, guida turistica ed esperta di Casa Savoia, che avrà luogo presso lo Spazio culturale piemontese di Corso Roma 4, a Saluzzo.

Il tema dell'incontro è "L'arco e le frecce" e sarà sviluppato da un giovanissimo relatore, Oreste Garneri, studente del 2°anno del Liceo delle Scienze Umane di Saluzzo Soleri – Bertoni, appassionato arciere.

Racconterà la lunga storia di un'arma antica che ha attraversato secoli, protagonista di cacce, battaglie e guerre, diventata ai giorni nostri lo strumento di uno sport che appassiona e avvince donne e uomini. L’invito è di partecipare numerosi a questo salotto – sottolinea la fondatrice dello Spazio Angela Delgrosso "per incoraggiare Oreste a continuare ad amare la Storia e per onorare il suo entusiasmo a mettersi in gioco quale relatore".

A seguire uno spuntino offerto da Le batiaje di Casa Vincenti di Barge. Info al numero tel. 330 204153.