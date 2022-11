Motori: gran finale di stagione per la Black Racing Squadra Corse

Reggio Emilia, 27 novembre. Con il pranzo sociale tenutosi presso la “Trattoria del Macellaio Fornaciari”, si è ufficialmente conclusa, all’insegna della convivialità, la stagione 2022 della squadra di Roccavione, portacolori del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo, dopo un 2022 che l’ha vista raggiungere gli obiettivi prefissati.

"E' stato un 2022 positivo per il team - ha riferito il Team Manager Simone Barale - poiché, grazie ai nostri piloti, abbiamo ben figurato in un campionato difficile come quello della Coppa Italia e della Pirelli Cup. Ma se abbiamo lavorato bene è stato soprattutto merito di ogni singolo membro della squadra, che ringrazio personalmente, per l’impegno profuso. Il supporto degli sponsor che ci hanno sostenuti, sia come team che come struttura ed il loro impegno nel nostro progetto, ci gratifica e ci invoglia a continuare per lavorare sempre meglio.

Con la partenza di due piloti storici (Boselli e Cottone), che lasciano dopo aver notevolmente contribuito ai risultati del team negli ultimi anni, e la firma del contratto da parte dei due nuovi piloti per la stagione 2023 (Mengoni e Federzoni), ci fa ben sperare ed i presupposti per un’altra annata all’insegna della velocità e dei risultati ci sono tutti”.

I programmi del team per il 2023, discussi con gli sponsor durante il pranzo, prevedono lo schieramento di due piloti ufficiali: il maceratese Elia Mengoni, che in sella alla Yamaha R6 Supersport prenderà il via alla Pirelli Cup classe 600, ed il modenese Mirco Federzon, che sarà impegnato nel Trofeo Italiano Amatori classe 1000, in sella ad una Ducati 1199 Panigale. Le wild card, i reggiani Davide Pezzi ed Alessandro Spaggiari, saranno invece impegnate rispettivamente nella Dunlop Cup e nel Trofeo Amatori.

I RINGRAZIAMENTI

