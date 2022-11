Venti nuovi treni sulla Torino-Milano, il Pd cuneese: "Fdi si intesta merito che è di Chiamparino e Balocco"

Nelle ultime ore abbiamo letto con sorpresa che il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Riva Vercellotti si è intestato l'acquisto di 20 nuovi treni che percorreranno la tratta Torino-Milano.

Se non lo fa nessuno dei suoi colleghi, ci pensiamo noi a ricordarglielo: l'acquisto del materiale rotabile in questione è merito e frutto del lavoro del nostro ex assessore Francesco Balocco, che seguì il fascicolo in prima persona per conto della giunta Chiamparino.

I tagli al trasporto ferroviario operati dalla giunta Cirio in Piemonte e nella nostra provincia non si contano più: spiace constatare che ai suoi consiglieri non resti altro che intestarsi i meriti di chi è venuto prima di loro, in barba al principio di realtà.

Questi meriti saremo felici di riconoscerli a Riva Vercellotti e ai suoi colleghi di coalizione quando vedremo sul tavolo azioni concrete sulle tratte ferroviare.

Questioni di stile, pura formalità direte, ma in politica la forma è sostanza.

Partito Democratico provincia di Cuneo