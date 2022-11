Racconigi, dopo il Consiglio minoranza soddisfatta, ma solo a metà

"Trasmettere il Consiglio comunale in diretta streaming attualmente non rientra nelle priorità di questa Amministrazione”.

Così ha risposto il capogruppo di maggioranza Andrea Capello nel corso della seduta consiliare di martedì sera archiviando la richiesta presentata dalla minoranza.

“Non a caso avevamo intitolato la mozione “Consiglio Comunale senza barriere” perché lo ritenevamo un modo per aprire le porte del Comune, ma anche per permettere la partecipazione a chi ha difficoltà motorie, di salute, di lavoro, ma è interessato alla amministrazione della città – commenta la capogruppo della minoranza Patrizia Gorgo -. La decisione della maggioranza va dunque in senso contrario all’inclusività di tutti alla vita cittadina”.

Una mezza vittoria è invece stata incassata dalla Lista Gorgo sul problema delle interrogazioni e mozioni, che il sindaco Oderda aveva imposto di presentare con anticipo di qualche giorno.

“Sì, una vittoria a metà – spiega Patrizia Gorgo -. Per non pregiudicare del tutto i diritti dei cittadini ad essere ascoltati avevamo infatti presentato per iscritto due interrogazioni, ma poi il sindaco ha acconsentito anche a rispondere alle nostre domande formulate sul momento a proposito della casa di riposo Villa Biancotti Levis, chiusa dal gennaio 2021, e dell’esplosione che ha reso inagibile un intero fabbricato ed ha causato feriti e danneggiamenti nel centro storico. Argomenti che d’altra parte dovrebbero essere al primo posto per una amministrazione attenta e responsabile”.

“Su Villa Biancotti – prosegue la capogruppo di minoranza - il vicesindaco non ha comunque saputo rispondere nulla. In relazione ai recenti fatti di esplosione di un alloggio in pieno centro storico riteniamo invece che l’amministrazione dovrebbe svolgere un’opera di controllo, vigilanza e anche informativa sull’uso dei dispositivi di riscaldamento perché a volte, dietro questi fatti, si nascondono situazioni di sofferenza sociale”.