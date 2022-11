Cessa il medico di medicina generale Francesco Chiera

Dal 19 dicembre 2022 cesserà l’attività di Medico di Assistenza Primaria con ambulatorio nei Comuni di Carrù/Bastia Mondovì e Clavesana il Dr. Francesco Chiera.

Per consentire la continuità assistenziale l’ASL ha attivato le procedure per l’individuazione entro tale data di un nuovo Medico con incarico provvisorio, al quale verranno assegnati in automatico tutti gli assistiti in carico al Dr. Francesco Chiera. Sarà cura dell’AslCN1 comunicare al più presto il nominativo e gli orari degli ambulatori del nuovo Medico incaricato.