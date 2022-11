Il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi in visita a Staffarda e a Revello

Incursione revellese per il critico d’arte e personaggio televisivo Vittorio Sgarbi , da circa un mese sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura nel governo Meloni.

Nella giornata di ieri, su invito della presidente dell’Ordine Mauriziano Licia Mattioli e alla presenza del prefetto di Cuneo Fabrizia Triolo e del sindaco Daniele Mattio , Sgarbi ha visitato l’abbazia di Staffarda per poi trasferirsi in paese con visita alla Collegiata e alla Cappella Marchionale.

“Qui l'ho invitato a vedere l’affresco del cenacolo - ha commentato il sindaco di Revello Daniele Mattio - opera che il sottosegretario ha fotografato e su cui ha mostrato grande interesse e che intende far conoscere, così come la "chiesa piccola. Curiosità ha destato la coincidenza dell’opera dell’Ultima cena della cappella marchionale, con la data della morte di Leonardo: 1519. Sgarbi si è infine congratulato per la bellezza del nostro paese.”