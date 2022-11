ASD Amico Sport: ginnaste cuneesi protagoniste a Genova

Week end in pedana per atlete della ginnastica ritmica della ASD Amico Sport: sabato 26 e domenica 27 novembre è infatti andato in scena il XIV Trofeo Zita Peratti, dove le dieci cuneesi si sono ottimamente disimpegnate.

Accompagnate dai tecnici Isabella Bianco e Elisabetta Dogliani, le ginnaste Silvia Perona, Anna Lovera, Annalucia Ellena, Daniela Gribaudo, Alessandra Battista, Arianna Bottero, Valentina Verra, Chiara Candellero, Michela Renaudo e Paula Petrisor si sono cimentate con il cerchio, la palla, il nastro e le clavette.

“Sono stati due giorni di super emozioni, contraddistinti dalla gran voglia di abbracciare vecchi amici; è stato bello per le nostre ragazze tornare in una competizione internazionale, dove vi erano rappresentazioni dalla Norvegia, Grecia, Svizzera e San Marino e fare quello che più le emoziona: gareggiare.”, afferma il tecnico Dogliani.